На Донбассе погиб медик, а французы уступили шампанское России – главные новости за ночь

Погибший на Донбассе, шампанское Moet / коллаж "Сегодня"
Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
ДТП с детьми в Киеве
В Киеве на бульваре Дружбы народов автомобиль во время дождя влетел в участников небольшого ДТП, которые ждали оформления. Subaru на скорости протаранила сразу три машины, при этом серьезные травмы получили женщина и ее двое детей.
Пострадавшие в ДТП машины / коллаж "Сегодня"
Задержание украинца в Беларуси
В Беларуси силовики задержали 24-летнего гражданина Украины Павла Рабешко, а в квартире, где он проживает в городе Столине, провели обыск. По неподтвержденной информации, сейчас украинец находится в белорусском КГБ в Пинске.
Павел Рабешко / "Вясна"
Moеt Hennessy "переименует" шампанское для РФ
Компания Moеt Hennessy неожиданно уступила требованию российских властей переименовать шампанское, продаваемое в России, в "игристое вино". В компании также заявили, что из-за урегулирования необходимых правовых и логистических вопросов поставки будут временно приостановлены, но возобновятся "как можно скорее".
Гибель медика на Донбассе
На Донбассе из-за обстрелов российских оккупационных войск погиб начальник медицинского пункта механизированного батальона 93-й бригады "Холодный Яр" капитан Юрий Письменный (позывной "Феофан"). Мужчине было 59 лет, у него остались жена и сын.
Юрий Письменный / коллаж "Сегодня"
Взрыв в Каспийском море
В Каспийском море вечером прогремел мощный взрыв в районе одной из нефтедобывающих платформ в азербайджанском секторе, но в Азербайджане утверждают, что нефть здесь ни при чем. В государственной нефтяной компании предположили извержение грязевого вулкана.
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