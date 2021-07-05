На Донбассе погиб медик, а французы уступили шампанское России – главные новости за ночь

Из-за обстрела российских оккупантов погиб украинский врач, РФ таки добилась своего с шампанским, а в Киеве в ДТП пострадали дети – и другие события

Погибший на Донбассе, шампанское Moet / коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

ДТП с детьми в Киеве

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В Киеве на бульваре Дружбы народов автомобиль во время дождя влетел в участников небольшого ДТП, которые ждали оформления. Subaru на скорости протаранила сразу три машины, при этом серьезные травмы получили женщина и ее двое детей.

Пострадавшие в ДТП машины / коллаж "Сегодня"

Задержание украинца в Беларуси

В Беларуси силовики задержали 24-летнего гражданина Украины Павла Рабешко, а в квартире, где он проживает в городе Столине, провели обыск. По неподтвержденной информации, сейчас украинец находится в белорусском КГБ в Пинске.

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Павел Рабешко / "Вясна"

Moеt Hennessy "переименует" шампанское для РФ

Компания Moеt Hennessy неожиданно уступила требованию российских властей переименовать шампанское, продаваемое в России, в "игристое вино". В компании также заявили, что из-за урегулирования необходимых правовых и логистических вопросов поставки будут временно приостановлены, но возобновятся "как можно скорее".

Гибель медика на Донбассе

На Донбассе из-за обстрелов российских оккупационных войск погиб начальник медицинского пункта механизированного батальона 93-й бригады "Холодный Яр" капитан Юрий Письменный (позывной "Феофан"). Мужчине было 59 лет, у него остались жена и сын.

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Взрыв в Каспийском море

В Каспийском море вечером прогремел мощный взрыв в районе одной из нефтедобывающих платформ в азербайджанском секторе, но в Азербайджане утверждают, что нефть здесь ни при чем. В государственной нефтяной компании предположили извержение грязевого вулкана.

О главных событиях воскресенья, 4 июля, смотрите в "Сегодня. Итоги".

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией