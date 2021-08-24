На Донбассе погиб военный, а в Киев из Кабула прибыл самолет с украинцами – главные новости за ночь

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
На Донбассе убили украинского военного
На Донбассе в понедельник, 23 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинские позиции, в результате погиб украинский военный.
Женщине оторвало руку катером
Под Кривым Рогом на женщину, отдыхавшую на реке на одной из турбаз, наехал катер, в результате ей оторвало часть правой руки. Отдыхавшую госпитализировали в шоковом состоянии.
Самолет с украинцами из Кабула прибыл в Киев
Еще один самолет, вылетевший из захваченного движением "Талибан" Кабула, с сотней украинцев на борту успешно приземлился в аэропорту "Борисполь" вечером в понедельник.
Открытие офиса Крымской платформы
Президент Владимир Зеленский и участники проходящего в Киеве саммита инаугурации Крымской платформы открыли главный офис этой инициативы в столице Украины. В офисе будут работать профессиональные менеджеры и идеологи платформы, а также внутренне перемещенные лица из Крыма.
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