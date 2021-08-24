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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

На Донбассе погиб военный, а в Киев из Кабула прибыл самолет с украинцами – главные новости за ночь

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
24 августа, 06:00
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Украинские военные снова понесли потери на Донбассе из-за нарушения мирных договоренностей боевиками, а в "Борисполь" прилетел самолет из Афганистана
На Донбассе убили военного, а в Борисполь прибыл самолет из Афганистана
На Донбассе убили военного, а в Борисполь прибыл самолет из Афганистана / Фото: Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

На Донбассе убили украинского военного

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На Донбассе в понедельник, 23 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинские позиции, в результате погиб украинский военный.

Женщине оторвало руку катером

Под Кривым Рогом на женщину, отдыхавшую на реке на одной из турбаз, наехал катер, в результате ей оторвало часть правой руки. Отдыхавшую госпитализировали в шоковом состоянии.

Женщина пострадала на реке Ингулец
Женщина пострадала на реке Ингулец / Фото: Коллаж: Сегодня

Самолет с украинцами из Кабула прибыл в Киев

Еще один самолет, вылетевший из захваченного движением "Талибан" Кабула, с сотней украинцев на борту успешно приземлился в аэропорту "Борисполь" вечером в понедельник.

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Открытие офиса Крымской платформы

Президент Владимир Зеленский и участники проходящего в Киеве саммита инаугурации Крымской платформы открыли главный офис этой инициативы в столице Украины. В офисе будут работать профессиональные менеджеры и идеологи платформы, а также внутренне перемещенные лица из Крыма.

Другие новости Украины и мира смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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