На Донбассе погиб военный, еще 10 получили ранения и травмы

После вражеских атак украинские защитники открыли ответный огонь по российским оккупантам

Боевики применили запрещенное вооружение и нанесли большой урон ВСУ / Фото: Минобороны Украины

Украинская армия понесла большие потери на Донбассе. Сегодня враг совершил 10 обстрелов, в результате которых один боец погиб, восемь военных получили ранения и еще двое – боевые травмы.

Об этом сообщает штаб ООС.

Где шли бои

В районе населенного пункта Новогнатовка враг применил запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, а еще дважды – вблизи Верхнеторецкого.

Возле Золотого-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Старогнатовки боевики применили станковые противотанковые гранатометы.

Вблизи Талаковки оккупанты открывали прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Нью-Йорка оккупанты с беспилотника сбросили мины калибра 82 мм на позиции ВСУ, а также осуществили обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

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"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимо с жизнью. Восемь военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, еще двое – боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья трех защитников – средней тяжести, остальных – удовлетворительное", – заявили в ООС.

На обстрелы врага наши защитники открывали огонь в ответ.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях боевики ударили по мирным жителям в Марьинке и едва не разнесли жилой дом.

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Также боевики обстреляли из тяжелого вооружения железную дорогу неподалеку от станции Скотоватая, вблизи Верхнеторецкого. Работников станции и пассажиров срочно эвакуировали.