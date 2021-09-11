На Донбассе погиб военный, еще 10 получили ранения и травмы

Украинская армия понесла большие потери на Донбассе. Сегодня враг совершил 10 обстрелов, в результате которых один боец погиб, восемь военных получили ранения и еще двое – боевые травмы.
Об этом сообщает штаб ООС.
Где шли бои
- В районе населенного пункта Новогнатовка враг применил запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, а еще дважды – вблизи Верхнеторецкого.
- Возле Золотого-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
- Неподалеку от Старогнатовки боевики применили станковые противотанковые гранатометы.
- Вблизи Талаковки оккупанты открывали прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
- В районе Нью-Йорка оккупанты с беспилотника сбросили мины калибра 82 мм на позиции ВСУ, а также осуществили обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимо с жизнью. Восемь военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, еще двое – боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья трех защитников – средней тяжести, остальных – удовлетворительное", – заявили в ООС.
На обстрелы врага наши защитники открывали огонь в ответ.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях боевики ударили по мирным жителям в Марьинке и едва не разнесли жилой дом.
Также боевики обстреляли из тяжелого вооружения железную дорогу неподалеку от станции Скотоватая, вблизи Верхнеторецкого. Работников станции и пассажиров срочно эвакуировали.