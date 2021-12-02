На Донбассе прогремел мощный взрыв в многоэтажке, есть пострадавший (фото)

Владелец квартиры попал в больницу с ожогами конечностей рук, головы и лица

В Покровске в жилом доме произошел взрыв. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Покровске Донецкой области произошел взрыв в 9-этажке. В результате пострадал владелец квартиры.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, а также глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

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Подробности

Взрыв раздался сегодня в 11:51. В результате пострадал владелец квартиры, 36-летний мужчина – с ожогами конечностей рук, головы и лица его госпитализировали в местное хирургическое отделение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали, что в квартире уничтожены два оконных и один дверной блок. После дополнительного обследования было установлено, что в квартире повреждена 1 межквартирная стена и 2 межкомнатные стены. Угрозы еще одного взрыва и разрушения несущих конструкций дома нет.

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Фото: ГСЧС

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Причина взрыва

Предварительная причина происшествия – взрыв газа. В настоящее время спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области расчищают обломки стекла на месте происшествия.

Подробности от ГСЧС

Спасатели уточнили, что взрыв прогремел на 9 этаже многоэтажки – без последующего горения. Разрушений несущих конструкций нет. От ГСЧС привлечены 11 человек и 4 ед. техники.

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