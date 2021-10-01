На Донбассе снова обстрелы, ранены двое украинских военных

Боевики сбрасывали гранатометные выстрелы и использовали запрещенные минометы

Двое военных получили ранения на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

С начала суток, 1 октября, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, согласованный Трехсторонний контактной группой. В результате обстрелов ранены двое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Оккупанты трижды использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение. Украинским защитникам пришлось открывать огонь.

"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, второго – удовлетворительное" , – сообщили в ООС.

Где стреляли?

Рядом с Новоалександровкой и Новозвановкой враждебные вооруженные формирования прицельно обстреляли позиции ООС из минометов калибра 120 мм.

и враждебные вооруженные формирования прицельно обстреляли позиции ООС из минометов калибра 120 мм. Рядом с Авдеевки применили минометы калибра 120 мм.

применили минометы калибра 120 мм. Вблизи Лебединского стреляли из гранатометов различных систем по позициям украинских военных.

стреляли из гранатометов различных систем по позициям украинских военных. Рядом с Первомайским сбросили гранатометные выстрелы с помощью беспилотного летательного аппарата.

сбросили гранатометные выстрелы с помощью беспилотного летательного аппарата. В районе Нью-Йорка враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а также применил БПЛА и сбросил ВОГ-17.

враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а также применил БПЛА и сбросил ВОГ-17. Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

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Вчера вследствие обстрелов боевиков один украинский военнослужащий получил ранения, несовместимое с жизнью. Еще один – огнестрельное ранение.