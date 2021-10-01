На Донбассе снова обстрелы, ранены двое украинских военных

С начала суток, 1 октября, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, согласованный Трехсторонний контактной группой. В результате обстрелов ранены двое украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Оккупанты трижды использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение. Украинским защитникам пришлось открывать огонь.
"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, второго – удовлетворительное" , – сообщили в ООС.
Где стреляли?
- Рядом с Новоалександровкой и Новозвановкой враждебные вооруженные формирования прицельно обстреляли позиции ООС из минометов калибра 120 мм.
- Рядом с Авдеевки применили минометы калибра 120 мм.
- Вблизи Лебединского стреляли из гранатометов различных систем по позициям украинских военных.
- Рядом с Первомайским сбросили гранатометные выстрелы с помощью беспилотного летательного аппарата.
- В районе Нью-Йорка враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а также применил БПЛА и сбросил ВОГ-17.
- Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
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Сегодня боевики из минометов били по домам мирных жителей. Украинская сторона СЦКК показала результаты обстрелов и отчиталась о состоянии гражданских.
Вчера вследствие обстрелов боевиков один украинский военнослужащий получил ранения, несовместимое с жизнью. Еще один – огнестрельное ранение.