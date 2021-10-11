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На Донбассе снова стреляли, оккупанты ранили украинского военного

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
11 октября, 18:25
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Боевики трижды открывали огонь вблизи Пивденного, украинским воинам пришлось стрелять в ответ
Двое военных получили ранения на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"
Двое военных получили ранения на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

С начала суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ранен украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр ООС .

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"Воину была оказана неотложная домедицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Где стреляли

Позиции украинских воинов обстреливали поблизости:

  • Пивденного – трижды, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем.
  • Крымского – из стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали огонь, чтобы противник прекратил обстрелы.

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Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреля 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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