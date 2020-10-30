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На Донбассе в результате обстрелов двое военных получили ранения

30 октября, 01:17

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Состояние раненых военных оценивается как удовлетворительное

В четверг, 29 октября, в 20:40 по направлению Ужовка на Водяное были обстрелы из стрелкового оружия.

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Об этом заявил в Facebook советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе Алексей Арестович.

"Украинской стороной направлено письменную ноту в СММ ОБСЕ, в которой, в частности, мы требуем немедленной реакции Миссии ОБСЕ на текущую ситуацию на линии разграничения с целью заставить оккупационные вооруженные формирования к немедленному прекращению эскалации вооруженного конфликта и выполнению достигнутых договоренностей", – написал Арестович.

Также он отметил, что почти сразу появилась информация об обстреле на этом же направлении с использованием РПГ.

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В результате применения противником БПЛА (сброс гранаты ВОГ-25) в районе населенного пункта Золотое-4 получил легкое ранение украинский военнослужащий. Информация о еще одном раненом военном поступила в 21:45.

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Военнослужащим оказали медицинскую помощь, их состояние удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что на Донбассе пограничники Краматорского отряда из состава Объединенных сил задержали женщину, которая в 2014 году активно помогала российским вооруженным формированиям.

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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ОБСЕ ВСУ война на Донбассе
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