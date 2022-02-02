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На Донбассе в январе убили четырех украинских воинов: что о них известно (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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2 февраля, 18:12
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Трое военных скончались во время боевых действий, один из них скончался в больнице
На Донбассе продолжают гибнуть украинские воины.
На Донбассе продолжают гибнуть украинские воины. / Фото: Коллаж: Сегодня

В январе война на Донбассе унесла жизни четырех украинских защитников. Трое из них погибли на линии фронта, один – в больнице через несколько дней после ранения.

Об этом сообщает волонтерская организация VATRA.

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Игорь Тычина

Фото: Коростенский городской коллегиум

Снайпер 2-го отделения 2-го взвода 1-й роты 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й десантно-штурмовой бригады. Парень был родом из Коростеня. Вырос в многодетной семье, был спортсменом-волейболистом. После окончания учебы подписал контракт с десантно-штурмовыми войсками ВСУ. До своего 21-летия не дожил 20 дней.

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Как погиб

1 января 2022 года Игорь Тычина скончался в Харьковском госпитале в результате тяжелого ранения пулей вражеского снайпера во время обстрела 27 декабря 2021 года в районе поселка Нью-Йорк Донецкой области.

Дома мужчину ждали мать и две сестры.

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Илья Супрун

Фото: Новинарня

Старший лейтенант, командир инженерно-саперного подразделения 25-й отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады. Военный уроженец Днепра. Ему было всего 23 года. Сразу после окончания учебы в 2020 году мужчина заключил контракт и отправился на фронт.

Как погиб

10 января 2022-го Илья Супрун погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве вблизи поселка Крутая Балка в Донецкой области.

У воина остались мать и отец.

Виталий Петренко

Фото: Новинка

Старший солдат, сапер инженерно-саперного подразделения 25-й отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады. Виталий был родом из села Цевеличи Волынской области, но жил в Днепре. В 2015 году был призван в ВСУ по мобилизации, а уже впоследствии подписал контракт с той же бригадой.

Как погиб

10 января 2022-го 51-летний воин получил несовместимые с жизнью ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве вблизи поселка Крутая Балка в Донецкой области.

Без отца осталось двое детей.

Виктор Кучеренко

Фото: Баштанская районная государственная администрация

Старший солдат, наводчик пулеметного отделения пулеметного взвода механизированного батальона 17-й отдельной танковой бригады. Муж родом из села Антоновка Николаевской области. С 2016 года служил в одном из подразделений Национальной Гвардии Украины, а уже в 2021 подписал контракт с ВСУ.

Как погиб

28-летний Виктор Кучеренко погиб 11 января 2022 во время обстрела из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле с. Новотошкивсковское.

У военного остались родители.

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