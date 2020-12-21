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На Донбассе ВСУ понесли новые потери

21 декабря, 10:47

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Противник атаковал украинских военных сегодня утром, около 08:00

Только вчера боевики ранили мирного жителя, как сегодня атаковали позиции украинской армии и ранили двух военнослужащих.

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Об этом сообщает в Facebook украинская сторона в Трехсторонней контактной группе.

Отмечается, что боевики атаковали сегодня утром, около 08:00.

"В результате обстрела со стороны противника были ранены двое военнослужащих ВСУ в районе н.п. Горловка Донецкой области. Раненым оказана медицинская помощь, их состояние стабильное", – сообщили в ТКГ.

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Украинской стороной в СЦКК было задействовано координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня и направлена нота в ОБСЕ.

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Как сообщали новости "Сегодня", за прошедшие сутки боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. Особенного было горячо на Донецком направлении. После того, как пострадал гражданский, бойцы ВСУ открыли огонь в ответ.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс потери ВСУ ООС

Источник: Сегодня

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