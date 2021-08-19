На Донбассе заканчивают ремонт дороги Бахмут – Лисичанск: как она сейчас выглядит (фото)

Всего по программе Большая стройка в этом году в Донецкой области планируют обновить 165 км дорог

Дорога Бахмут - Лисичанск почти обновлена / Фото: Большая стройка

В Донецкой области капитально ремонтируют маршрут Бахмут – Лисичанск, который соединяет Донецкую и Луганскую области в обход оккупированных территорий. Участок протяженностью 23,4 км планируют обновить до конца месяца. Ремонтные работы проводят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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Об этом сообщает Укравтодор.

Капитальный ремонт проходит в пределах трассы Т-13-02 КПП "Танюшевка" – Старобельск – Бахмут. На участке 155 – 165 км продолжается устройство финишного слоя покрытия, ремонт водопропускных труб и устройство съездов.

"До конца августа работы по основному проезду будут завершены – на всей протяженности участка будет устроен финишный слой асфальтобетона", – заявили в компании.

Жителей Донбасса ждет нормальная дорога

Параллельно на участке 165 – 178 км рабочие устраивают слой органоминеральной смеси, нижний слой асфальтобетона и расчищают русла реки в рамках капитального ремонта моста.

Больше никаких ям

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Всего по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в этом году в Донецкой области планируют обновить 165 км дорог государственного значения.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году планируют обновить 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.

"Большая стройка" Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что программа "Большое строительство" завершится, когда "закончатся плохие дороги".

В конце 2020 года Офис генпрокурора начал проверку соблюдения законодательства при строительстве объектов инфраструктуры на выполнение программы "Большого строительства".

За 11 месяцев 2020 года правоохранительные органы обнаружили 429 уголовных правонарушенийво время выполнения работ в рамках "Большого строительства", 866 производств расследовались по состоянию на 1 декабря 2020 года.

Как сообщали новости "Сегодня", в Луганской области завершают строительство трассы Н-21 Старобельск – Донецк. Дорога проходит через населенные пункты Старобельск, Половинкино, Байдовка, Шульгинка, Штормовое, Победное, Денежниково, Новоайдар.

Также мы писали, что Украину и Молдову соединит новый мост – уже началось строительство вблизи Ямполя.