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На флаги ко Дню Независимости потратят 170 млн: где будет самый дорогой

2 июля 2021 11:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украина продолжает подготовку к 30-летию нашей независимости – власти удивили многомиллионными тратами

Ко Дню Независимости флаги в Украине будут очень дорогими

Ко Дню Независимости флаги в Украине будут очень дорогими / Фото: president.gov.ua

Власти планируют потратить миллиарды гривен к 30-й годовщине независимости Украины. Только на праздничные флаги ко Дню Независимости потратят 170 миллионов гривен, которые установят в 17 областях.

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Самый дорогой флаг будет в Харькове – его стоимость 24,5 миллиона гривен.

На флагшток в столице потратят чуть меньше 21 миллиона гривен – он будет высотой 72 метра.

За выделенные из казны деньги еще наведут порядок на прилегающих территориях. Главные же мероприятия празднования 30-й годовщины независимости Украины – военные парады в двух городах.

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Напомним, Кабинет министров утвердил программу празднования Дня Независимости Украины. Основным мероприятием станет военный парад в Киеве с участием иностранных самолетов. Также технику покажут и в Одессе. Интересно, что только в столице военные мероприятия планируются на Крещатике, Михайловской площади и на Днепре.

Тем временем в Сети разгорелся скандал из-за решения Минобороны – на параде будут маршировать на каблуках девушки-военнослужащие. Девушки ежедневно тренируются маршировать в неудобной обуви, из-за чего пошли разговоры, что это противоречит ценностям НАТО.

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