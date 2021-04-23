На фронт без мобилизации: в Украине появился новый вид военной службы

Вступил в силу закон, который позволяет призывать некоторых украинцев на войну без объявления мобилизации

В Украине с сегодняшнего дня вступил в силу подписанный презентом закон о срочном призыве резервистов на войну. Таким образом, появился новый вид военной службы – "по призыву лиц из числа резервистов в особый период". Закон накануне был обнародован в официальной прессе. В документе указано, что он вступает в силу на следующий день после публикации.

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Закон позволяет в особый период (в случае существенной военной эскалации, масштабной войны) призвать в украинскую армию и другие воинские формирования без объявления мобилизации людей, которые уже имеют боевой опыт на Донбассе.

Военная служба по призыву резервистов в особый период предусматривает заключение контрактов с ними. Решение о призыве резервистов будет принимать президент Украины по представлению главнокомандующего ВСУ. Соответственно, будут определены категории резервистов, которые необходимо будет призывать.

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Резервистов могут наказатьза уклонение от призыва лишением свободы на срок от трех до пяти лет. За нарушение правил воинского учета – штраф от 510 до 850 грн.

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Напомним, еще в 2018 году в Генеральном штабе заявляли, что оперативный резерв первой очереди ВСУ составляет более 200 тыс. человек. Военные отмечали, что, согласно опросу, подавляющее большинство изъявило готовность прибыть в свои воинские части в случае открытой агрессии противника.

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