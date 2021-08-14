На Говерле пропал шестилетний мальчик – ребенка ищут десятки человек

Группа туристов, с которой шел пропавший, поднималась на Говерлу по зеленому маршруту

В Карпатах ищут пропавшего мальчика / Фото: ГСЧС

В субботу, 14 августа, в Карпатах на горе Говерла пропал шестилетний ребенок, отставший от туристической группы. Несколько часов его ищут больше 20-ти человек.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как это случилось

Туристы из Коломыи поднимались на Говерлу по зеленому маршруту. Примерно в 7 часов вечера возле поселка городского типа Ворохта от группы, состоявшей из шести человек, отстал мальчик 2015 года рождения.

В данный момент к поискам подключились более почти 30 человек.

"По состоянию на 21:40 поиски заблудившегося мальчика на горе Говерла продолжаются. Для проведения поисковых работ привлечены 16 человек и 4 единицы техники ГСЧС и 11 военнослужащих ВСУ. Дополнительно привлечено поисково-спасательное отделение ГСЧС города Яремче", – отметили спасатели.

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Напомним, в Тернопольской области 11 июня исчезли двое 16-летних парней. Они пошли на ночную рыбалку и плавали на лодке по Днестру.

Ранее в начале июня в Днепропетровской области пропал 8-летний мальчик. Его мать обратилась в полицию лишь спустя неделю после исчезновения.