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Скупают продукты и лекарства: как украинцы готовятся к новому локдауну

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
20 октября, 17:46
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Большинство людей массово покупают продукты и медикаменты, чтобы обеспечить себя на время карантина
Украинцы готовятся к усилению карантина из-за коронавируса.
Украинцы готовятся к усилению карантина из-за коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня

Большинство украинцев вовлечены в отслеживание информации об уровне заболеваемости коронавирусом в стране. Однако к ужесточению карантина готовится только каждый третий.

Об этом говорится в соцопросе исследовательской компании Gradus.

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Три источника информации

За ситуацией с заболеваемостью Covid-19 следят 86% жителей населенных пунктов, где живут более 50 тысяч человек. Главные каналы информации:

  • просмотр новостей (50%),
  • чтение сайтов (47%),
  • группы в мессенджерах/социальных сетях (41%),
  • информация от Минздрава (27,6%),
  • информация от окружения (20,8%).

Подготовка к локдауну

Только 1/3 респондентов готовится к ужесточению карантинных мер. Самые популярные виды подготовки:

  • запасы продуктов питания (48%),
  • покупка медикаментов (30%),
  • путешествия, пока есть возможность (19,7%),
  • походы в театры, кино и спортзалы, пока их не закрыли (16,2%).

Сколько коронавирус будет в нашей жизни

На вопросы о том, как долго украинцы будут жить под влиянием локдауна, почти треть уверена, что еще минимум 2-3 года.

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Также более 20% считают, что пандемия закончится вместе с 2022 годом. И только 4,4% верят, что коронавирус будет с нами еще минимум пять лет.

Опрос проводили среди 1000 человек.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – устанавливайте мобильное приложение Gradus.

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Приложение для владельцев iPhone.

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