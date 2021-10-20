Скупают продукты и лекарства: как украинцы готовятся к новому локдауну

Большинство людей массово покупают продукты и медикаменты, чтобы обеспечить себя на время карантина

Украинцы готовятся к усилению карантина из-за коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня

Большинство украинцев вовлечены в отслеживание информации об уровне заболеваемости коронавирусом в стране. Однако к ужесточению карантина готовится только каждый третий.

Об этом говорится в соцопросе исследовательской компании Gradus.

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Три источника информации

За ситуацией с заболеваемостью Covid-19 следят 86% жителей населенных пунктов, где живут более 50 тысяч человек. Главные каналы информации:

просмотр новостей (50%),

чтение сайтов (47%),

группы в мессенджерах/социальных сетях (41%),

информация от Минздрава (27,6%),

информация от окружения (20,8%).

Подготовка к локдауну

Только 1/3 респондентов готовится к ужесточению карантинных мер. Самые популярные виды подготовки:

запасы продуктов питания (48%),

покупка медикаментов (30%),

путешествия, пока есть возможность (19,7%),

походы в театры, кино и спортзалы, пока их не закрыли (16,2%).

Сколько коронавирус будет в нашей жизни

На вопросы о том, как долго украинцы будут жить под влиянием локдауна, почти треть уверена, что еще минимум 2-3 года.

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Также более 20% считают, что пандемия закончится вместе с 2022 годом. И только 4,4% верят, что коронавирус будет с нами еще минимум пять лет.

Опрос проводили среди 1000 человек.

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