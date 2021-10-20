Скупают продукты и лекарства: как украинцы готовятся к новому локдауну

Большинство украинцев вовлечены в отслеживание информации об уровне заболеваемости коронавирусом в стране. Однако к ужесточению карантина готовится только каждый третий.
Об этом говорится в соцопросе исследовательской компании Gradus.
Три источника информации
За ситуацией с заболеваемостью Covid-19 следят 86% жителей населенных пунктов, где живут более 50 тысяч человек. Главные каналы информации:
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- просмотр новостей (50%),
- чтение сайтов (47%),
- группы в мессенджерах/социальных сетях (41%),
- информация от Минздрава (27,6%),
- информация от окружения (20,8%).
Подготовка к локдауну
Только 1/3 респондентов готовится к ужесточению карантинных мер. Самые популярные виды подготовки:
- запасы продуктов питания (48%),
- покупка медикаментов (30%),
- путешествия, пока есть возможность (19,7%),
- походы в театры, кино и спортзалы, пока их не закрыли (16,2%).
Сколько коронавирус будет в нашей жизни
На вопросы о том, как долго украинцы будут жить под влиянием локдауна, почти треть уверена, что еще минимум 2-3 года.
Также более 20% считают, что пандемия закончится вместе с 2022 годом. И только 4,4% верят, что коронавирус будет с нами еще минимум пять лет.
Опрос проводили среди 1000 человек.
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