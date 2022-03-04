На границе с Приднеестровьем взорван мост — видео

Железнодорожный мост непригоден для эксплуатации

Мост соединял Украину с непризнанным Приднестровьем / Фото: Коллаж: Сегодня

На границе Украины с Приднестровьем взорван мост. В сети появилось видео подрыва.

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Местные СМИ сообщают, что это случилось вблизи пгт. Первомайск, расположенного на приднестровском участке Молдовы, и украинского села Кучурганы на железнодорожном мосту через реку Кучурган, соединяющем территорию непризнанного Приднестровья с Украиной. Взрыв зафиксирован на территории Украины.

Первым взрывом была повреждена опора моста, в результате второго взрыва он провис. Мост больше не пригоден к дальнейшей эксплуатации.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Ранее сообщалось, что военный контингент так называемой Приднестровской Молдавской Республики был приведен в полную боевую готовность.

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