На границе с Приднеестровьем взорван мост — видео

На границе Украины с Приднестровьем взорван мост. В сети появилось видео подрыва.
Местные СМИ сообщают, что это случилось вблизи пгт. Первомайск, расположенного на приднестровском участке Молдовы, и украинского села Кучурганы на железнодорожном мосту через реку Кучурган, соединяющем территорию непризнанного Приднестровья с Украиной. Взрыв зафиксирован на территории Украины.
Далее по теме
Первым взрывом была повреждена опора моста, в результате второго взрыва он провис. Мост больше не пригоден к дальнейшей эксплуатации.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее сообщалось, что военный контингент так называемой Приднестровской Молдавской Республики был приведен в полную боевую готовность.
Ситуация в Украине 4 марта
- За последние сутки оккупанты совершили налет на несколько городов Украины. Самая сложная ситуация в восточных и южных областях страны.
- Российские военные 4 марта обстреляли жилые многоэтажные дома в Софиевской Борщаговке под Киевом.
- В Житомире боевики армии страны-агрессора из воздуха обстреляли учебное заведение в центре города. Колонну с вражескими метками украинские защитники разбили под Николаевом.
- Продолжают держать оборону приграничные регионы — Чернигов и Харьков.
- Украинским спасателям удалось потушить пожар на Запорожской АЭС после того, как противник открыл огонь по атомному реактору. Трое украинских военных погибли, защищая Запорожскую АЭС от обстрелявших ее оккупантов.
- Посольство США в Украине назвало обстрел российскими войсками Запорожской АЭС военным преступлением.
- Правительство страны обратилось в Международный комитет Красного Креста за помощью в организации гуманитарных коридоров, чтобы безопасно эвакуировать гражданское население.