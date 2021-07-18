Українська
$ 27,29
32,24
  1. Последние новости Украины

Избили и отобрали оружие. На границе с Россией напали на украинских пограничников

18 июля 2021 13:36

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Пограничный наряд столкнулся с тремя неизвестными. Введен режим усиленной охраны государственной границы

Пограничников атаковали недалеко от границы с РФ

Пограничников атаковали недалеко от границы с РФ / Фото: ГПСУ

На границе с Россией неизвестные напали на украинских пограничников. Нападению подверглись двое пограничников, их атаковали три человека и забрали у них табельное оружие. Инцидент произошел в Сумской области ночью 18 июля. Введен режим усиленной охраны государственной границы.

Реклама

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Пограничники получили телесные повреждения. Оружие удалось вернуть, но преступников все еще ищут. На место происшествия прибыл глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Читайте также: В Сумской области пограничники задержали россиянина – закопал паспорт в лесу и назвался украинцем

Виновникам произошедшего грозит до 15 лет лишения свободы.

Реклама

В Госпогранслужбе связывают этот инцидент с борьбой с контрабандой и другими нарушениями на границе.

В тренде
В Украине объявлено штормовое предупреждение: кому не повезет с погодой
Погода в Украине будет так себе. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

"Государственная пограничная служба активно противодействует противоправной деятельности на государственной границе, из-за чего пограничные наряды постоянно подвергаются агрессивным действиям со стороны противоправных элементов", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранееУкраина усилила границу с Беларусью. Для мониторинга ситуации пограничники активно используют беспилотники.

Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг заявление непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко о поставках оружия из Украины на белорусскую территорию и отметил, что граница между странами не перекрыта.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Погода готовит украинцам сюрприз – идет резкое похолодание, но повезет не всем
Погода готовит украинцам сюрприз – идет резкое похолодание, но повезет не всемУкраина
Жара до +35 и мощные ливни. Где погода не порадует украинцев (карта)
Жара до +35 и мощные ливни. Где погода не порадует украинцев (карта)Украина
В Украине объявлено штормовое предупреждение: кому не повезет с погодой
В Украине объявлено штормовое предупреждение: кому не повезет с погодойУкраина
"Суицидник на дорогу выпрыгнул" – что говорят о ДТП рейсового автобуса в Ровенской области (обновлено)Запад
Ливни с грозами и невыносимая жара: где в Украине резко поменяется погода (карта)
Ливни с грозами и невыносимая жара: где в Украине резко поменяется погода (карта)Украина
Под Киевом есть погибшие, а на западе людей унесло на остров: что натворила непогода
Под Киевом есть погибшие, а на западе людей унесло на остров: что натворила непогодаУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять