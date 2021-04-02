На границе с Украиной заметили много ударных вертолетов РФ (видео)

В соцсетях появились кадры с российскими Аллигаторами и Ночными охотниками

Недавно заметили, как оккупанты перебрасывали технику в Крым, а теперь на границе с Украиной в Ростовской области заметили больше десятка российских вертолетов. Видео появились в социальных сетях.

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Так, российский Telegram-канал Военный обозреватель пишет, что группу российских боевых вертолетов, среди которых видны ударные Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 "Ночной охотник", заметили на границе с Украиной.

Видео: new_militarycolumnist

Также появилось новое видео и в TikTok, где указывается, что вертолеты летят в районе Ростовской области на границе с Украиной в количестве 16 штук.

Видео: tiktok.com/@_nik_1105

В то же время в пресс-центре Госпогранслужбы Украины в комментарии "Сегодня" заявили, что не видели никаких вертолетов.

"Перемещения авиации в большом количестве, в таком, как показано на видео, – такого возле украинской границы замечено не было", – сказали пограничники.

А вот источники в одном из правоохранительных ведомств сообщили нам, что данное видео с ударными вертолетами могло быть снято в российском приграничье, на определенной удаленности от украинской границы. И пограничники, и другие военные сейчас сообщают, что к ним поступают сведения о наращивании Россией военной силы у наших границ.

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Как сообщали новости "Сегодня", 16 марта военный вертолет РФ залетел в Украину на высоте в 100 метров.

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