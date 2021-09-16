На границе с Венгрией отремонтировали мост через Тису

Работы длились почти два месяца, их общая стоимость составила около 10 миллионов гривен

Обновили дорожное покрытие и теперь на пункте пропуска будет свободное движение. Коллаж "Сегодня"

На Закарпатье завершился ремонт покрытия полосы движения для большегрузного транспорта на мосту через Тису в пределах пункта пропуска "Тиса" (Чоп – Захонь) на границе с Венгрией, который является частью международной трассы М-06. Об этом сообщает в Facebook первый заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий.

Проект реализован по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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Работы длились почти два месяца, их общая стоимость составила около 10 млн гривен.

Работы велись даже ночью. Фото: facebook.com/MyroslavBiletskyi

"Да, движение в пункте пропуска было осложнено, однако благодаря слаженному сотрудничеству пограничных служб двух стран, неудобства удалось минимизировать. Таким образом, пункт пропуска сможет теперь заработать полноценно, а качественное покрытие на полосе для движения грузовых автомобилей поспособствует сохранению прочности моста в целом", – отметил Билецкий.

Подъезд к пункту пропуска обновили. Фото: facebook.com/MyroslavBiletskyi

Отметим, ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что при реализации программы "Большая стройка" особое внимание уделяется инфраструктуре приграничных областей.

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