На границе Украины с Венгрей в очередях застряли сотни автомобилей

На контрольно-пропускных пунктах Украины с Венгрией 4 октября образовались очереди из сотен автомобилей. Так, на КПП "Лужанка" застряли более 300 авто.
Об этом сообщает пресс-центр Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
На КПП "Тиса" застряли 40 автомобилей. В свою очередь, на КПП "Лужанка" пограничники насчитали 345 авто.
Напомним, ранее пограничники во Львовской и Закарпатской областях задержали паломников-хасидов, которые пытались незаконно пробраться в Украину.
18 сентября паломники-хасиды ушли из пункта пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью, оставив после себе горы мусора.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк