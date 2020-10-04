На границе Украины с Венгрей в очередях застряли сотни автомобилей

Проблемы возникли на пунктах пропуска "Тиса" и "Лужанка"

На контрольно-пропускных пунктах Украины с Венгрией 4 октября образовались очереди из сотен автомобилей. Так, на КПП "Лужанка" застряли более 300 авто.

Об этом сообщает пресс-центр Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

На КПП "Тиса" застряли 40 автомобилей. В свою очередь, на КПП "Лужанка" пограничники насчитали 345 авто.

Напомним, ранее пограничники во Львовской и Закарпатской областях задержали паломников-хасидов, которые пытались незаконно пробраться в Украину.

18 сентября паломники-хасиды ушли из пункта пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью, оставив после себе горы мусора.

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