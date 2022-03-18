На Харьковщине оккупанты отпустили похищенного главу Великобурлукской ОТГ

Сейчас Виктор Терещенко в больнице

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В Харьковской области российские оккупанты отпустили председателя Великобурлукской территориальной громады Купянского района Виктора Терещенко.

Об этом в Facebook сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

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"Российские оккупанты отпустили поселкового председателя Великобурлукской громады Виктора Терещенко. Только что с ним говорил, сейчас он находится в больнице. Виктор Николаевич молодец, горой стоящий за громаду и защиту национальных интересов", – рассказал Синегубов.

Ранее Олег Синегубов рассказал, что военные РФ похитили Виктора Терещенко прямо из рабочего кабинета.

"Они вызвали его на рабочее место и затем забрали в местный райотдел полиции", – сказал глава ОГА.

Похищение людей военными РФ