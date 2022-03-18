На Харьковщине оккупанты отпустили похищенного главу Великобурлукской ОТГ

В Харьковской области российские оккупанты отпустили председателя Великобурлукской территориальной громады Купянского района Виктора Терещенко.
Об этом в Facebook сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.
"Российские оккупанты отпустили поселкового председателя Великобурлукской громады Виктора Терещенко. Только что с ним говорил, сейчас он находится в больнице. Виктор Николаевич молодец, горой стоящий за громаду и защиту национальных интересов", – рассказал Синегубов.
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Ранее Олег Синегубов рассказал, что военные РФ похитили Виктора Терещенко прямо из рабочего кабинета.
"Они вызвали его на рабочее место и затем забрали в местный райотдел полиции", – сказал глава ОГА.
Похищение людей военными РФ
- Ранее в Мелитополе группой оккупантов был похищен мэр города Иван Федоров, отказавшийся от сотрудничества с врагом. Позже он был освобожден в обмен на 9 солдат срочной службы РФ.
- В Херсонской области утром 16 марта из Скадовского горсовета военные РФ похитили мэра Александра Яковлева и его заместителя Юрия Палюха.
- 15 марта российские оккупанты устроили погром в здании Бучанского городского совета и взяли в плен украинских волонтеров и работников горсовета. Они помогали местным жителям под обстрелами. Когда военные РФ уезжали, они выбросили паспорта людей и другие документы.
- В этот же день оккупанты взяли в заложники украинского спасателя Алексея Данченко в городе Гостомеле Киевской области, когда он эвакуировал мирных жителей.