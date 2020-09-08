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На канале "Украина 24" состоится премьера "ТОК-ШОУ №1" с Василием Головановым

8 сентября, 18:55

Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий

По словам ведущего, это будет ток-шоу о самом главном, что происходит в стране

9 сентября общенациональный канал "Украина 24" представляет масштабное "ТОК-ШОУ №1" с Василием Головановым. Программа будет выходить по средам в 21:00.

"ТОК-ШОУ №1" — масштабный проект, суть которого заключается в разборе острых и важных событий, происходящих прямо сейчас и, безусловно, которые влияют на жизнь каждого из нас. Мы будем говорить о главном. В ток-шоу будут представлены разные политические взгляды и разнообразные мнения. Здесь не будет одностороннего обсуждения. Сегодня появилось слишком много вопросов к людям, которые ответственны за те или иные события. И сейчас пришло время отвечать!", — поделился Василий Голованов.

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Новый информационный сезон на канале "Украина 24" удивит масштабными премьерами. Теперь каждую среду в 21:00 Василий Голованов в программе "ТОК-ШОУ №1" будет обсуждать события и новости, которые важны для украинцев. Каждый вопрос будет рассматриваться с позиций разнообразных мнений, чтобы зритель мог сделать собственные выводы.

В авторском проекте Василий Голованов вместе с гостями в студии выяснит, что происходит в украинской политике. В программе будут обсуждаться актуальные события через призму многолетнего опыта Голованова.

Не пропустите 9 сентября в 21:00 "ТОК-ШОУ №1" с Василием Головановым на канале "Украина 24". Мы будем говорить о главном!

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ток-шоу канал Украина Украина 24 Василий Голованов
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