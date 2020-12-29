На канале "Украина 24" выйдут новогодние спецвыпуски "Народ против" и "ТОК-ШОУ №1"

В 20:00 начнется новогодний эфир программы "Народ против"

На общенациональном канале "Украина 24" 31 декабря выйдут новогодние спецвыпуски авторских проектов – "Народ против" и "ТОК-ШОУ №1".

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В 20:00 начнется новогодний эфир программы "Народ против", в котором ведущая Наталья Влащенко подведет итоги 2020-го года вместе со звездными гостями. Будет много неожиданных поворотов и важных обсуждений. Среди приглашенных гостей – Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Олег Ляшко, Михаил Добкин, Александр Скичко и другие.

Новогоднюю эстафету продолжит Василий Голованов. Ведущий соберет известных артистов и политиков в спецвыпуске "ТОК-ШОУ №1", чтобы с юмором вспомнить все важные события уходящего года. И все это без политики. Только хорошее настроение и положительные эмоции.

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Ирина Билык, Михаил Поплавский, TAYANNA, Виталий Козловский и другие звезды украинского шоу-бизнеса выступать в "ТОК-ШОУ №1", чтобы порадовать вас своим творчеством.

Изюминкой спецвыпуска станет вручение эксклюзивных номинаций. Зрители узнают, наиболее отличившихся драками и чрезмерным пиаром. Также Василий Голованов вручит особую награду – "Герой года".

Не пропустите 31 декабря "Народ против" и "ТОК-ШОУ №1", которые сделают ваш новогоднее настроение незабываемым.

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