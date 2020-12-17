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На канале "Украина" выйдет сенсационное расследование "По следам мусорной пандемии"

17 декабря, 17:46

Денис Беспалов Денис Беспалов

Журналисты разбирались, кто заваливает страну тонами зараженного мусора

Смотрите в 23:20 на телеканале "Украина" специальный репортаж "По следам мусорной пандемии".

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Эта программа посвящена вопросу, как проходит утилизация спецотходов, которые появляются во время борьбы с распространением коронавируса, и кто заваливает страну тонами зараженного мусора.

Видео: Сегодня

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Напомним, Еврокомиссия приняла директиву, согласно которой мусор, возникающий в ходе жизнедеятельности зараженных коронавирусом пациентов, следует складывать в отдельные мешки, которые обязательно должны быть завязаны. Использованную защитную одежду, маски и перчатки следует также выбрасывать в отдельный мусорный пакет. Если мусорные мешки плотно закрыты, их можно выбрасывать с обычным мусором.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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отходы коронавирус спецрепортаж телеканал Украина

Источник: Сегодня

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