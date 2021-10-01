На Киевщине ремонт закончился жестоким убийством (фото)

В Киевской области, где во время ссоры сын убил собственную мать, мужчина до смерти избил пенсионерку. Между ними возник словесный конфликт.
Об этом сообщает отдел полиции Обуховского РУП ГУНП в Киевской области.
Детали инцидента
28 сентября в дежурную часть отдела полиции №2 города Мироновка Обуховского районного управления полиции поступило сообщение о том, что в селе Македоны на территории дачного домовладения обнаружено тело женщины без признаков жизни. На место инцидента прибыли правоохранители. В частности, на месте убийства работали следственно-оперативная группа, кинолог, криминалистическая лаборатория полиции Киевской области и судмедэксперт.
Что выяснили
В ходе досудебного расследования установлено, что 33-летний местный житель проводил ремонтные работы в дачном доме 68-летней женщины. Во время обсуждения следующего этапа работ, между мастером и хозяйкой возник словесный конфликт. Со слов мужчины, женщина начала говорить к нему обидные слова. Разозлившись, мужчина нанес хозяйке удар в лицо, после которого она упала на землю. Осознавая все возможные последствия, молодой человек продолжил избивать женщину, после чего покинул место преступления и вернулся к своему месту жительства. В результате полученных травм женщина скончалась на месте.
Действия правоохранителей
Правоохранители провели ряд розыскных мероприятий и изъяли с места происшествия вещественные доказательства, которые направили для проведения соответствующей экспертизы. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.
Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.
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