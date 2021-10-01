На Киевщине ремонт закончился жестоким убийством (фото)

Мужчина до смерти избил 68-летнюю женщину

Мужчине, который до смерти избил женщину, объявили о подозрении/Коллаж: Сегодня

В Киевской области, где во время ссоры сын убил собственную мать, мужчина до смерти избил пенсионерку. Между ними возник словесный конфликт.

Об этом сообщает отдел полиции Обуховского РУП ГУНП в Киевской области.

Детали инцидента

28 сентября в дежурную часть отдела полиции №2 города Мироновка Обуховского районного управления полиции поступило сообщение о том, что в селе Македоны на территории дачного домовладения обнаружено тело женщины без признаков жизни. На место инцидента прибыли правоохранители. В частности, на месте убийства работали следственно-оперативная группа, кинолог, криминалистическая лаборатория полиции Киевской области и судмедэксперт.

Что выяснили

В ходе досудебного расследования установлено, что 33-летний местный житель проводил ремонтные работы в дачном доме 68-летней женщины. Во время обсуждения следующего этапа работ, между мастером и хозяйкой возник словесный конфликт. Со слов мужчины, женщина начала говорить к нему обидные слова. Разозлившись, мужчина нанес хозяйке удар в лицо, после которого она упала на землю. Осознавая все возможные последствия, молодой человек продолжил избивать женщину, после чего покинул место преступления и вернулся к своему месту жительства. В результате полученных травм женщина скончалась на месте.

Мужчина разозлился, когда женщина говорила на него обидные слова/Фото: Алярм (Telegram)

Мужчина продолжал бить женщину, когда она упала на пол/Фото: Алярм (Telegram)

После содеянного мужчина скрылся с места инцидента/Фото: Алярм (Telegram)

Действия правоохранителей

Правоохранители провели ряд розыскных мероприятий и изъяли с места происшествия вещественные доказательства, которые направили для проведения соответствующей экспертизы. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

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