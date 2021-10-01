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На Киевщине ремонт закончился жестоким убийством (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
1 октября, 14:01
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Мужчина до смерти избил 68-летнюю женщину
Мужчине, который до смерти избил женщину, объявили о подозрении/Коллаж: Сегодня
Мужчине, который до смерти избил женщину, объявили о подозрении/Коллаж: Сегодня

В Киевской области, где во время ссоры сын убил собственную мать, мужчина до смерти избил пенсионерку. Между ними возник словесный конфликт.

Об этом сообщает отдел полиции Обуховского РУП ГУНП в Киевской области.

Детали инцидента

28 сентября в дежурную часть отдела полиции №2 города Мироновка Обуховского районного управления полиции поступило сообщение о том, что в селе Македоны на территории дачного домовладения обнаружено тело женщины без признаков жизни. На место инцидента прибыли правоохранители. В частности, на месте убийства работали следственно-оперативная группа, кинолог, криминалистическая лаборатория полиции Киевской области и судмедэксперт.

Что выяснили

В ходе досудебного расследования установлено, что 33-летний местный житель проводил ремонтные работы в дачном доме 68-летней женщины. Во время обсуждения следующего этапа работ, между мастером и хозяйкой возник словесный конфликт. Со слов мужчины, женщина начала говорить к нему обидные слова. Разозлившись, мужчина нанес хозяйке удар в лицо, после которого она упала на землю. Осознавая все возможные последствия, молодой человек продолжил избивать женщину, после чего покинул место преступления и вернулся к своему месту жительства. В результате полученных травм женщина скончалась на месте.

Мужчина разозлился, когда женщина говорила на него обидные слова/Фото: Алярм (Telegram)
Мужчина разозлился, когда женщина говорила на него обидные слова/Фото: Алярм (Telegram)

Мужчина продолжал бить женщину, когда она упала на пол/Фото: Алярм (Telegram)
Мужчина продолжал бить женщину, когда она упала на пол/Фото: Алярм (Telegram)

После содеянного мужчина скрылся с места инцидента/Фото: Алярм (Telegram)
После содеянного мужчина скрылся с места инцидента/Фото: Алярм (Telegram)

Действия правоохранителей

Правоохранители провели ряд розыскных мероприятий и изъяли с места происшествия вещественные доказательства, которые направили для проведения соответствующей экспертизы. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Подобные преступления

  • В Кривом Роге полицейский до смерти избил задержанного. После ударов мужчину госпитализировали в городскую клиническую больницу №2. Там от полученных травм он скончался.
  • Под Киевом, пока медики оказывали помощь женщине, произошло убийство. Компания отдыхающих употребляла алкогольные напитки. Впоследствии женщине стало плохо, медики оказывали ей помощь. В это время между двумя мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Третий мужчина, из той же компании пытался остановить драку, однако один из знакомых ударил его в голову – он потерял сознание. Позже 63-летний мужчина скончался в карете скорой помощи.

Ранее мы сообщали

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