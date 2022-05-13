На Киевском форуме по безопасности обсуждают как спасти бойцов с "Азовстали" и в целом всю Украину

Новая дискуссия привлекла известных военных, политиков и экспертов

В Киеве политики и военные обсуждают безопасность Украины / Фото: "Сегодня"

В пятницу 13 мая Киевский форум безопасности проводит онлайн дискуссию на тему "Борьба за Украину. Специальная военная панель".

Обсуждают самые важные на сегодня темы:

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Как спасти украинских военных и гражданских с завода "Азовсталь"?

Как мировые военные эксперты оценивают ситуацию на фронте?

Как оценивают потенциал русского агрессора?

Какие прогнозируют сценарии развития событий?

Каковы сегодня главные задачи международной военной помощи Украине в войне против России?

Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" Open Ukraine, является ведущей международной платформой нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Актуальные темы обсуждают в рамках военного цикла "Борьба за Украину", который был инициирован Киевским форумом по безопасности с первых недель войны России против нашего государства.

Трансляция начнется в 20:00 по Киеву на страницах КБФ и на нашем сайте.