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Семь лет после побега Януковича: кому достались его крокодиловые туфли и костюм от Brioni

22 февраля, 17:38

Игорь Серов Игорь Серов

Спустя годы после побега "легитимного" в Киеве продолжает оставаться его двойник

Сегодня, 22 февраля, исполняется 7 лет со дня побега из Украины Виктора Януковича. Он сбежал в ночь с 21 на 22 февраля 2014 года после трагических событий на Майдане Независимости в Киеве. С собой он забрал несколько грузовиков икон, картин и прочих ценностей, сбежав после этого в Россию.

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Как ни странно, но мы разыскали Януковича в Киеве. Недалеко от центра столицы, вблизи станции метро "Политехнический институт" всем желающим показывают фигуру Виктора Януковича, сделанную из воска. Выставлена на обозрение она в столичном музее восковых фигур. На неживом беглеце – рубашка, элитный костюм Brioni (стоимость колеблется от 76 тыс. грн. до 133 тыс. грн.) и туфли из крокодиловой кожи (за подобные просят около 100 тыс. грн.). В то время, когда Янукович был премьер-министром, он через своих представителей передал все эти вещи для своего воскового двойника. Восковая фигура – точная копия настоящего Януковича по росту и прочим параметрам. По словам работников музея, несмотря на ряд трагических событий, фигура Януковича стала одной из самых популярных в их экспозиции.

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Как сообщалось, после своего побега Янукович живет, по одним данным, в Ростове, по другим – в Подмосковье. В Украине зимой 2019 года Януковича заочно приговорили к 13 годам тюрьмы – по решению Оболонского суда Киева экс-президент признан виновным в госизмене. А недавно ему объявили еще одно подозрение.

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приговор побег костюм Виктор Янукович туфли

Источник: Сегодня

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