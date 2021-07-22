На курортную Кирилловку налетело мощное торнадо: видео огромного вихря

Торнадо в Кирилловке. Коллаж "Сегодня"
На побережье Азовского моря сегодня бушует непогода. В курортной Кирилловке заметили огромный торнадо, который засняли на видео очевидцы. Соответствующие ролики опубликованы в YouTube.
Некоторых отдыхающих напугали серые грозовые тучи, среди них виднелся на тот момент лишь "зародыш" торнадо.
Позже вихрь существенно увеличился – зрелище аж захватывает дух. Курортники, которые видели это природное явление, были напуганы, однако все равно снимали на камеру ужасающее торнадо.
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Как оказалось, торнадо не единственная проблема отдыхающих. Как сообщали новости "Сегодня", в Кирилловке сняли огромное полчище медуз у берега. Но и это еще не все: кроме медуз в море людей ждет еще одна опасность – морские блохи.
Напомним, накануне из-за штормового ветра в Донецкой и Луганской областях погибли два человека: одного привалило дерево, а второй умер из-за разрушения крыши. Еще семь человек в Дружковке и Константиновке госпитализированы с травмами различной степени тяжести. А в Одессе потоп – автомобили были по крышу в воде, потоки смывали все на пути.
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