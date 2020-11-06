На Луганщине священник отпускает грехи по телефону и исповедует через Facebook

У отца Владимира около десяти тысяч подписчиков в соцсетях

На Луганщине 53-летний онлайн священник молится на сайте и отпускает грехи по телефону.

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Об этом рассказывают новости "Сегодня".

Отец Владимир был настоятелем местного храма, но после того, как перешел в состав православной церкви Украины – покинул помещение и перебрался в Интернет.

Он зарегистрирован во всех популярных социальных сетях и у него около десяти тысяч подписчиков. Это в десять раз меньше, чем живет в его родном поселке.

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В своем виртуальном приходе священник не только проповедует, но и исповедует через Facebook. Его подписчики – это те, кто верит в Бога, но церковь не посещают.

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Как и любая церковь, данный онлайн-приход существует на пожертвования. Так Владимир собрал деньги на компьютер и на приобретение дома, где живет с семьей.

Новини "Сьогодні"

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К онлайну присоединилась и его жена. Матушка запускает собственный кулинарный сайт с рецептами.

Видео: Сегодня

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