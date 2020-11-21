На Львовщине двое депутатов заехали в подъезд многоэтажки на внедорожнике (видео)

В ночь на пятницу, 20 ноября, двое новоизбранных местных депутатов от партии "Европейская солидарность" Николай Пущак и Андрей Жидачек пытались на внедорожнике заехать по лестнице в подъезд многоэтажки.

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Об этом сообщает ZAXID.NET.

Выяснилось, что в этом доме живет Андрей Жидачек, который сидел на переднем сидении внедорожника.

Видео: ZAXID.NET

В свою очередь на своей странице в Facebook Жидачек заявил, что уже передал средства на восстановление поврежденного имущества дома. По его словам, водитель не стал слушать его и Пущака и самовольно выехал на лестницу.

"Печально, что водитель моего друга Николая Пущака, который был за рулем, не выслушал ни меня, ни Николая и, несмотря на наши просьбы и запрет самовольно выехал на лестницу ... Однако мы этого так не оставим! Уже сегодня на водителя заявлено в полицию, (протокол непременно опубликую, когда получу)", – написал Жидачек.

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На инцидент отреагировал заместитель МВД Антон Геращенко.

"Вот просто интересно, что было в головах двух новоизбранных депутатов Пустомытовского городского совета, что на Львовщине, когда они на Mercedes Gelendwagen решили заехать во двор многоквартирного дома по пешеходным ступеням? Полиция, конечно, привлекла к ответственности и оштрафовала двух не в своем уме, прости Господи, депутатов, но здесь, по моему мнению, нужна также помощь психиатра", – сказал Геращенко.

Ранее мы писали, что в Закарпатской области новоизбранному депутату Береговского районного совета сообщили о подозрении в причастности к смертельному ДТП и хулиганстве.

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