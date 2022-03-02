На Львовщине обязали всех прибывающих из регионов встать на воинский учет

Мужчин от 18 до 60 лет просят прийти в военкоматы

Садовой призвал мужчин-переселенцев защищать Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Прибывшие во Львовскую область мужчины должны будут стать на воинский учет. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Львова Андрей Садовой.

"Гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, прибывшим во Львовскую область в связи с эвакуацией из зоны боевых действий и других населенных пунктов, не позднее 24 часов после прибытия необходимо явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки во Львовской области для взятия на воинский учет", – написал он.

Он отметил, что на время военного положения в Украине такие приказы военных администраций обязательны к выполнению.

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