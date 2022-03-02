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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

На Львовщине обязали всех прибывающих из регионов встать на воинский учет

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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2 марта, 12:51
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Мужчин от 18 до 60 лет просят прийти в военкоматы
Садовой призвал мужчин-переселенцев защищать Украину
Садовой призвал мужчин-переселенцев защищать Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Прибывшие во Львовскую область мужчины должны будут стать на воинский учет. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Львова Андрей Садовой.

"Гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, прибывшим во Львовскую область в связи с эвакуацией из зоны боевых действий и других населенных пунктов, не позднее 24 часов после прибытия необходимо явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки во Львовской области для взятия на воинский учет", – написал он.

Он отметил, что на время военного положения в Украине такие приказы военных администраций обязательны к выполнению.

7-й день войны в Украине

  • Российские оккупанты продолжают убивать мирных жителей Украины, среди которых — дети. Враг наносит авиаудары по городам Украины и высаживает свои десанты. Соседняя Беларусь приготовила свои войска в боевую готовность. Это означает, что РФ не может выстоять перед нашими защитниками, поэтому вынуждена просить помощь у Лукашенко. В любой момент Беларусь может вторгнуться в Украину, однако украинцы уже готовы дать отпор. Между тем страны мира продолжают вводить санкции против РФ. Президент США Джо Байден заявил, что закрывает небо США для россиян.
  • В Украину уже прибыли и стали на боевое дежурство новые "Байрактары". Об этом заявил на своей странице в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, Европа превращается в тыл Украины и поставляет критически необходимое для обороны.
  • Безоружные сотрудники Запорожской АЭС – самой крупной электростанции в Европе, вышли на дорогу, чтобы не пустить в Энергодар российских оккупантов. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.
  • Войска оккупантов могут атаковать украинские атомные станции, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале. По данным Геращенко, из НГУ поступила информация, что из Николаевской области в сторону города Вознесенска, где расположена Южно-Украинская АЭС, вылетела группа из более чем 20 вражеских вертолетов.
  • В Николаеве высадился вражеский десант, но атаку оккупантов удалось отбить. Об этом сообщил в видеообращении глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
  • В своем обращении президент Украины Владимир Зеленский озвучил новые данные о потерях оккупантов – 6 тыс. убитых захватчиков за шесть дней войны.
  • В Харькове за минувшие сутки погиб 21 человек, 112 получили ранения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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