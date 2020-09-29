На Львовщине во время ссоры отец жестоко расправился с сыном (фото)

От полученных травм раненый скончался до приезда медиков

Во Львовской области во время бытовой ссоры отец нанес ножевой удар своему сыну, в результате чего тот скончался до приезда медиков.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители установили, что житель одного из сел Самборского района во время бытовой ссоры со своим 31-летним сыном нанес ему удар ножом в область груди. От полученных травм раненый скончался до приезда медиков, а отец сбежал из дома.

Злоумышленник скрывался от следствия в одном из сел Самборщины.

Реклама Фото: Нацполиция

В тренде Воды в Крыму все меньше – экономить будут на фонтанах

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. За совершенное преступление ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Недавно новости "Сегодня" писали, что в Киеве задержали мужчину, который подозревается в убийстве родного сына.

Также недавно в Никополе Днепропетровской области были задержаны подозреваемые в двойном убийстве.

Ранее в Харькове правоохранители задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве брата.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама