На Львовщине во время ссоры отец жестоко расправился с сыном (фото)

Во Львовской области во время бытовой ссоры отец нанес ножевой удар своему сыну, в результате чего тот скончался до приезда медиков.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Правоохранители установили, что житель одного из сел Самборского района во время бытовой ссоры со своим 31-летним сыном нанес ему удар ножом в область груди. От полученных травм раненый скончался до приезда медиков, а отец сбежал из дома.
Злоумышленник скрывался от следствия в одном из сел Самборщины.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. За совершенное преступление ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
Недавно новости "Сегодня" писали, что в Киеве задержали мужчину, который подозревается в убийстве родного сына.
Также недавно в Никополе Днепропетровской области были задержаны подозреваемые в двойном убийстве.
Ранее в Харькове правоохранители задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве брата.
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