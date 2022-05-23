На Медведчука надавили? Эксперт сказал, как проверить, говорит ли правду кум Путина

Доктор политических наук объяснил, что делать с делом Порошенко

Игорь Петренко прокомментировал показания Медведчука / Фото: Коллаж: Сегодня

О показаниях Виктора Медведчука против Петра Порошенко будут говорить, что он дал их под давлением, считает Игорь Петренко, доктор политических наук, доцент кафедры философского факультета Киевского университета им. Шевченко. Об этом он сказал ведущим Людмиле Добровольской и Василию Пехньо в эфире национального телемарафона, который транслирует канал "Украина 24".

"Будут говорить, что на Медведчука надавили, он дал какие-то показания. Но есть фактаж. И есть данные из реального мира. Я просто напомню, что в свое время по ситуации с углем из ЮАР выступал Арсений Яценюк. Он рассказывал, что есть систематическое давление на правительство, чтобы они отказались от этого (угля из ЮАР), и фактически единственной альтернативой, которая была, оставалось реализовывать какие-то схемы по закупке угля из ЛНР\ДНР. А на чье финансирование шли средства? Рассказывали, что они шли на финансирование учителей, шахтеров – но кто мог контролировать этот процесс?" — сказал он.

По словам Петренко, без ведома высшего руководства невозможно было бы провернуть схемы с нефтепродуктами.

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"То же самое касается истории с нефтепродуктами. Нельзя было изъять из государственной собственности ничего, если на то не было воли высшего руководства страны. Ирина Геращенко на одном из ток-шоу, соратница Порошенко, рассказывала, что если в государстве существует какая-то схема, то она не может существовать без разрешения высшего руководства. Вот сейчас мы соответственно видим новые факты и новые мысли", — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что необходимо как можно скорее довести это дело до завершения.

"Особенно на фоне войны, вторжения Российской Федерации, ту роль, которую играют ЛНР и ДНР, все это — открытая рана. И тут должны быть соответствующие судебные решения. Надо поставить точку в этом деле. Чтобы любому, кто будет думать про подобные вещи, было соответственно нельзя так делать и так работать. Это великий цинизм. Говорили одно, а делали совершенно иначе", — сказал он.

Показания Медведчука

Задержанный депутат Виктор Медведчук рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. Медведчук детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. А именно, что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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Задержанный депутат уверяет, что вопросами трубопровода он занимался по просьбе Порошенко. И в результате за год работы трубопровод заработал для его владельцев вдвое больше средств, чем было вложено в его выкуп – до 42 млн долларов. А с мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась.

Кроме того, Медведчук рассказал детали отладки в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины на временно оккупированных территориях так называемых "Л/ДНР", практически – у главарей боевиков.

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