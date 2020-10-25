На местных выборах зафиксировали уже более полутора тысяч нарушений

По состоянию на этот время Национальная полиция зафиксировала уже более 1600 правонарушений во время выборов. Как стало известно новостям "Сегодня", чаще всего встречаются: агитация в день волеизъявления, нарушение тайны голосования и незаконное использование бюллетеней. По этим фактам открыто 18 уголовных дел и составлено 30 административных протоколов.

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В то же время в Комитете избирателей сообщают об открытии полицией более 40 производств. Среди основных нарушений подвоз автобусами избирателей на участки, несвоевременное открытие участков и недостаток урн для голосования.

Напомним, ранее мы писали о том, что часть кандидатов проигнорировали требования законодательства и продолжают нарушать его, раздавая маски, транслируя рекламу, а также антирекламу в Сети.

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Случаются и совсем дикие случаи. Так, в Сумской области работает фейковый избирательный участок.

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Если вы стали свидетелем фальсификаций – напишите нам в специальный чат. Мы обязательно сообщим о них! Вот ссылка: vibory_25_segodnya.

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