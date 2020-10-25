Українська
$ 28,27
33,41
  1. Последние новости Украины

На местных выборах зафиксировали уже более полутора тысяч нарушений

25 октября, 15:55

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Полиция фиксирует, что кандидаты продолжают агитировать и устраивать "карусель"

По состоянию на этот время Национальная полиция зафиксировала уже более 1600 правонарушений во время выборов. Как стало известно новостям "Сегодня", чаще всего встречаются: агитация в день волеизъявления, нарушение тайны голосования и незаконное использование бюллетеней. По этим фактам открыто 18 уголовных дел и составлено 30 административных протоколов.

Реклама

В то же время в Комитете избирателей сообщают об открытии полицией более 40 производств. Среди основных нарушений подвоз автобусами избирателей на участки, несвоевременное открытие участков и недостаток урн для голосования.

Напомним, ранее мы писали о том, что часть кандидатов проигнорировали требования законодательства и продолжают нарушать его, раздавая маски, транслируя рекламу, а также антирекламу в Сети.

В тренде
Экзитпол онлайн: где смотреть прямую трансляцию объявления результатов

Случаются и совсем дикие случаи. Так, в Сумской области работает фейковый избирательный участок.

Реклама

Если вы стали свидетелем фальсификаций – напишите нам в специальный чат. Мы обязательно сообщим о них! Вот ссылка: vibory_25_segodnya.

Реклама

выборы нарушения на избирательном участке местные выборы выборы 2020

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Местные выборы: все подробности голосования и первые результаты
Местные выборы: все подробности голосования и первые результатыУкраина
Россия устроила боевикам большую проверку в
Россия устроила боевикам большую проверку в "Л/ДНР"Донбасс
Будет как в Европе: украинские вина хотят уравнять в правах с пивом
Будет как в Европе: украинские вина хотят уравнять в правах с пивомЭкономика
Демарш Femen на выборах: что произошло с девушкой, которая разделась перед Зеленским
Демарш Femen на выборах: что произошло с девушкой, которая разделась перед ЗеленскимУкраина
Местные выборы 2020: инструкция для избирателя
Местные выборы 2020: инструкция для избирателяУкраина
Коронавирус в Украине: число новых заразившихся за сутки превысило 7 тысяч
Коронавирус в Украине: число новых заразившихся за сутки превысило 7 тысячУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять