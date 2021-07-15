На одесском книжном фестивале разгорелся скандал – все из-за книг о войне

Одесский книжный фестиваль "Зеленая волна". Фото: коллаж "Сегодня"

Инцидент, едва не закончившийся крупным скандалом, произошел с одним из книжных издательств Украины. В соцсетях конфликт уже окрестили "ватным", после чего началось бурное обсуждение. Как заявили в руководстве издательства "Белка", специализирующегося на новейшей украинской литературе, с их стороны была попытка участвовать в крупном книжном фестивале в Одессе, которая едва не закончилась плачевно.

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"Наше издательство подало заявку на участие в книжном фестивале "Зеленая волна". Он должен пройти в августе в Одессе, – рассказала "Сегодня" директор издательства "Белка" Ирина Белоцерковская. – Немалая часть издаваемых нами книг – это истории о нынешней войне, о современной Украине. Нам позвонила менеджер фестиваля и спросила: издаем ли мы детские книги? Наш коммерческий директор ответила, что, наоборот, мы издаем книги для взрослых, немалая часть – о войне. После этого нам сказали отправить перечень наших книг и заявку. Мы все это сделали. Позднее снова состоялся разговор. Было сообщено, что фестиваль будет веселым и детским, поэтому книги о войне, религии и медицине неуместны. При этом менеджер фестиваля пригласила принять участие в следующем году".

По словам Белоцерковской, одесский фестиваль – событие государственного значения.

"Из-за этого мы решили рассказать о сложившейся ситуации в соцсетях. Было проговорено, что им не подходит военная тематика, тема медицины и религии. Мы были ошарашены формулировкой отказа. Ведь на 8-м году войны и дети должны знать, что происходит в стране", – говорит она.

Впрочем, после того как скандал перешел в плоскость соцсетей, стороны помирились.

"Перед нами извинились и публично, и лично. Конфликт решен и мы уже поедем в Одессу", – уточнила Белоцерковская.

В администрации книжного фестиваля "Зеленая волна" заявили, что стали жертвой "расторможенных пользователей".

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"Сначала мы ничего не могли понять, но через некоторое время разобрались, что поводом для атаки оказалась ситуация вокруг издательства "Белка", – сообщила администрация фестиваля. - Об этом мы узнали из хейтерских комментариев. В них утверждалось, что издательство не было допущено к участию в книжной ярмарке с какими-то дикими формулировками со стороны представителя фестиваля.

Администрация провела внутреннее расследование.

"Вчера состоялся телефонный разговор между представителем "Белки" и одной из наших менеджеров. Наша менеджер в том разговоре сказала, что, якобы, в этом году на фестивале акцент на развлекательную программу, а книги о войне и прочих сложных проблемах вряд ли будут пользоваться успехом. Наша менеджер признает, что сказала что-то непутевое", – говорят нам.

Также, представители фестиваля уточнили, что официального отказа издательству не было.

Напомним, что десятый Международный фестиваль "Книжный Арсенал" переносят с прошлого года из-за COVID-19.

Также мы писали, что "Книжный Арсенал" признан лучшим литературным фестивалем.