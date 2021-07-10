Особенности тела. В Минобороны ответили, почему мужчины и женщины на параде маршируют отдельно

В дополнение к скандалу с каблуками в Сети возмутились тем, что на параде ко Дню Независимости нет смешанных "коробок"

В Минобороны решили, что женщины-военные на параде ко Дню Независимости пойдут отдельно от мужчин / Фото: коллаж "Сегодня"

В Министерстве обороны Украины заявили, что на параде ко Дню Независимости будет женская "коробка", а не смешанная, поскольку особенности мужского и женского пола разные.

Об этом сообщили в пресс-релизе Управления прессы и информации Министерства обороны Украины.

Что произошло?

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"Сформировать смешанный парадный расчет в едином формате, то есть чтобы участники были одного роста, имели одинаковый размер грудной клетки невозможно. А вышеуказанные параметры важны, поскольку во время выполнения строевых приемов они влияют на соблюдение равнения в шеренгах и колонах", – отмечено в сообщении.

В министерстве напомнили, что в этом году на параде не будут "щелкать каблуками, как пруссы на муштре". Украинские военные переходят на новый строевой шаг.

"От старого он отличается тем, что ранее нога должна была подниматься от земли на 15-20 сантиметров, сейчас же – на 10-15 см", – проинформировали в Минобороны.

В Минобороны напомнили, что форма для военнослужащих, в том числе женщин, была утверждена в 2017 году. На параде боевые части должны идти в полевой форме одежды, в берцах, а не боевые, то есть все учебные заведения, – в парадной форме одежды.

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Как отреагировали в Сети?

"Бесит прежде всего тот факт, что женщины вновь торжественно идут отдельно, а не в составе своих подразделений. И это студентки – и в 2018-м были студентки, и сейчас будут. "Украшение коллектива", угу. Вот у нас в ВСУ, вот такие воины, вот еще такие сильные, вот такие, и все они нас защищают, и женщин среди них нет, как видите. Ни одной! А вот девочки-студентки. Да-да, они у нас очень хорошие, а теперь – еще и в юбочках", - написала бывшая военная, а сейчас журналистка Лера Бурлакова.

"Обычно такие вещи практикуют в РФ, Северной Корее и еще в нескольких африканских странах. Основная цель – для усладить глаза высоких военачальников на трибунах", – написала ветеран Мария Берлинская.

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Фото: Скриншот

Напомним, на днях в Верховную Раду министру Тарану женщины-депутаты принесли туфли в знак протеста против издевательства над девушками-военнослужащими. В Раде призвали срочно провести служебное расследование.

Корреспондент "Сегодня" побывал на репетиции, где курсантки оттачивают мастерство марширования на каблуках. Военные в подробностях рассказали нам о скандальных туфлях, а девушки ответили всем, кто критиковал эту инициативу.