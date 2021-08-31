С парада в Киеве российская пропагандистка рассказывала про гражданскую войну и запрещенный русский язык

Во время парада по случаю 30-летия Независимости Украины с Крещатика вела прямую трансляцию российская пропагандистка телеканала Рен-ТВ Мария Коровина.
Об этом сообщается на Ютуб-канале "Стерненко на связи".
Похвастать нечем – Скабееву и российское ТВ "поплавило" от просмотра украинского парада
"Она работает на российский телеканал Рен-ТВ и ее почему-то беспрепятственно пустили в Украину пограничники, чтобы она дальше могла пугать украинцами россиян", – отмечает Сергей Стерненко.
Как россиян пугают украинцами
В одном из своих сюжетов Коровина рассказывала зрителям в России, что национальные праздники в Украине – это когда в центре Киева собираются радикалы всех мастей и их бывает до 30 тысяч.
"Сволочи". У кремлевской пропагандистки Скабеевой случилась истерика из-за "Путин х*йло" на репетиции парада в Киеве
В другом сюжете она уверенным голосом заявляла, что говорящие по-русски объявлены в Украине гражданами второго сорта, а в центре Киева регулярно звучат лозунги последователей Степана Бандеры.
Во время парада 24 августа Коровина не упустила возможность напомнить:
- что за несколько дней до этого пиксели на украинской технике были выложены из скотча;
- что во время вручения государственных наград на Крещатике президент Украины Владимир Зеленский обратился к тренеру футбольной команды Андрею Шевченко "на запрещенном русском языке";
- что Украина "разделена гражданской войной";
- что находится под незримым управлением западных стран.
Конечно, обойти главную на сегодня антиукраинскую пропагандистку Ольгу Скабееву ее коллеге из Рен-ТВ пока сложно. Чего только стоит ее истерика в телеэфире по поводу "адской кричалки" украинских военных – "Путин х**ло", прозвучавшей после одной из репетиций военного парада в Киеве ко Дню Независимости.
Ранее мы писали, что Скабеева вновь вспомнила свои утверждения о "батальонах геев", которые Вооруженные силы Украины якобы "отправляют воевать на Донбасс". При этом вопрос, зачем это украинцам, озадачил ее саму.
А 31 августа она разродилась возмущениями, что украинский спортсмен проигнорировал россиян на церемонии награждения Паралимпиады в Токио.