На Пасху украинцев в церкви пустят, но есть условия – новые правила от Минздрава

Ляшко призвал духовенство поощрять "онлайн" богослужения и рекомендовать посещать обряд освящения пищи только одному представителю семьи

Министерство здравоохранения не будет дополнительно вводить карантинные ограничения на время празднования Пасхи. Однако ведомство подготовило свод правил для религиозных заведений.

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Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.

Чиновник обратился к руководству церквей и храмов с такими рекомендациями:

поощрять "онлайн" богослужений для верующих;

увеличить количество сессий благословения и уменьшить их продолжительность;

зафиксировать входные двери/блоки на территорию и в помещение храмов в открытом состоянии;

установить ограничения на посещение службы перед благословением внутри храмов и обеспечить соблюдение дистанции между прихожанами на улице не менее 1,5 м;

рекомендовать посещать обряд благословения и освящения пищи только одному представителю семьи.

Ляшко также призвал украинцев придерживаться основных противоэпидемических правил – людям с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения храмов, родственников и друзей, освящать еду на свежем воздухе и отправлять в храм только одного представителя семьи.

Подробнее о том, как в Украине будут праздновать Пасху и какие карантинные правила будут действовать, читайте в материале "Сегодня".

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Тем временем Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – Минздрав снова расширил список регионов красной зоны. Рассказываем, какие регионы закрылись на жесткий карантин и что там запрещено.

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