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На Полесье пьяный ревнивец хотел зарезать жену, ранил пасынка и устроил "суицид"

9 сентября, 22:27

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

46-летнему «Отелло» грозит до 15 лет тюрьмы

На Ровенском Полесье едва удалось избежать тройного убийства, совершенного в пьяном угаре. Так, в райцентре Березное 36-летняя местная жительница с 46-летним гражданским мужем отмечали 15-летие сына женщины в доме знакомых, сообщает полиция Ровенской области.

Вернувшись домой, около часа ночи между гражданскими супругами возник конфликт: мужчина приревновал женщину к присутствовавшему на застолье знакомому. Хозяйке надоели подобные сцены, и она указала благоверному на дверь. Тот схватил кухонный нож и направился в комнату к женщине. 15-летний сын вступился за мать и получил два удара ножом. После этого нападавший вонзил себе лезвие между шеей и грудной клеткой.

Женщина вызвала скорую, медики провели оперативное вмешательство и извлекли нож. Сейчас горе-суицидник находится в реанимационном отделении райбольницы.

У подростка медики диагностировали резаную рану виска и резано-колотую рану шеи. Угрозы его жизни нет.

Известно, что мужчина, будучи навеселе, и раньше совершал домашнее насилие в отношении гражданской жены, с которой проживал около года. За это привлекался к админответственности. По словам родственников, детей женщины злоумышленник не обижал.

По факту покушения на умышленное убийство следователи начали досудебное расследование по предварительной квалификации ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) и ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство), нормы которой предусматривают лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что в Киеве мужчина ранил ножом двух прохожих.

Также писалось, что в Одессе мужчина ножом ранил прохожего за то, что не поделился сигаретой.

А в Чернигове напали на коммунальщика – мужчину несколько раз ударили ножом.

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Источник: Сегодня

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