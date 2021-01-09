Українська
$ 28,4
34,85
  1. Последние новости Украины

На Полтавщине под Лубнами прогремел мощный взрыв на газопроводе

9 января, 16:33

Светлана Кузьменко Светлана Кузьменко

По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что окна дрожали в соседних селах

На Полтавщине вблизи села Калайдинцы Лубенского района прогремел мощный взрыв.

Реклама

Об этом "Сегодня" сообщили очевидцы.

По их словам, взрыв был огромной силы – окна дрожали даже в ближайших селах.

Информацию о ЧП подтвердили в АО "Лубныгаз".

"На магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" (Укртрансгаз) произошел взрыв", – говорится в сообщении компании на странице в Facebook.

В тренде
Куда можно пойти во время локдауна в Украине: список
Реклама

В "Лубныгаз предупредили о возможных аварийных отключениях газа.

"Если газ будет отключен, убедитесь, что все газовые конфорки будут закрытыми. Это сверхважно! В случае возникновения аварийных ситуаций или при появлении запаха газа срочно звоните 104" – призвали в компании.

Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, 8 января в Полтавской области жители Лубен и ближайших населенных пунктов перекрыли трассу Киев – Харьков. Люди уже несколько раз выходили на протест из-за заоблачных сумм на доставку газа, которые выставило АО "Лубныгаз".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

взрыв Полтава газопровод лубны
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине начался локдаун. Как работают банки
В Украине начался локдаун. Как работают банкиФинансы
Как работает
Как работает "Новая почта" с началом локдауна: графикБизнес
"Действуйте": Яценюк обратился к Зеленскому из-за заявлений МедведчукаУкраина
В Украине начался локдаун. Все, что нужно знать о жестком карантине
В Украине начался локдаун. Все, что нужно знать о жестком карантинеУкраина
Карантинная запрещенка: какие товары нельзя купить в магазинах в локдаун
Карантинная запрещенка: какие товары нельзя купить в магазинах в локдаунУкраина
Январский локдаун, день 1. Что всех удивило – репортаж
Январский локдаун, день 1. Что всех удивило – репортажУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять