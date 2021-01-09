На Полтавщине под Лубнами прогремел мощный взрыв на газопроводе

По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что окна дрожали в соседних селах

На Полтавщине вблизи села Калайдинцы Лубенского района прогремел мощный взрыв.

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Об этом "Сегодня" сообщили очевидцы.

По их словам, взрыв был огромной силы – окна дрожали даже в ближайших селах.

Информацию о ЧП подтвердили в АО "Лубныгаз".

"На магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" (Укртрансгаз) произошел взрыв", – говорится в сообщении компании на странице в Facebook.

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В "Лубныгаз предупредили о возможных аварийных отключениях газа.

"Если газ будет отключен, убедитесь, что все газовые конфорки будут закрытыми. Это сверхважно! В случае возникновения аварийных ситуаций или при появлении запаха газа срочно звоните 104" – призвали в компании.

Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, 8 января в Полтавской области жители Лубен и ближайших населенных пунктов перекрыли трассу Киев – Харьков. Люди уже несколько раз выходили на протест из-за заоблачных сумм на доставку газа, которые выставило АО "Лубныгаз".

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