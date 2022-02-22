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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

На пороге локдауна? Рассказываем, что происходит с COVID-19 в Украине

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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22 февраля, 09:40
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5 областей до сих пор находятся в красной карантинной зоне
В Украине неспокойная ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине неспокойная ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 22 февраля в Украине снова увеличилось количество заболевших коронавирусом. За сутки зафиксировали 24 440 новых подтвержденных случаев.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о COVID-ситуации в нашей стране.

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Статистика коронавируса

За прошедшие сутки, 21 февраля, в Украине зафиксировано 24 440 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 10 878 случаев больше, чем за 20 февраля.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1 553 человека;
  • летальных исходов – 287;
  • выздоровело – 33 238 человек.

За все время пандемии в Украине:

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  • заболело – 4 758 773 человека;
  • выздоровело – 3 985 601 человек;
  • летальных исходов – 104 932.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 4193;
Винницкая область – 490;
Волынская область – 835;
Днепропетровская область – 2159;
Донецкая область – 1366;
Житомирская область – 540;
Закарпатская область – 415;
Запорожская область – 1393;
Ивано-Франковская область – 164;
Киевская область – 1149;
Кировоградская область – 488;
Луганская область – 518;
Львовская область – 821;
Николаевская область – 1255;
Одесская область – 1664;
Полтавская область – 1490;
Ровенская область – 659;
Сумская область – 562;
Тернопольская область – 438;
Харьковская область – 588;
Херсонская область – 765;
Хмельницкая область – 533;
Черкасская область – 1105;
Черновицкая область – 276;
Черниговская область – 574.

Карантинные зоны в Украине

В красную зону карантина входят следующие области:

  • Закарпатская
  • Ивано-Франковская
  • Луганская
  • Ровенская
  • Хмельницкая

В желтую зону карантина входят следующие области:

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  • Львовская
  • Полтавская
  • Харьковская
  • Черновицкая

Все остальные регионы входят в оранжевую карантинную зону.

Карантинные зоны в Украине по состоянию на 22 февраля

В Украине обнаружили новый вариант штамма омикрон

В Украине зафиксировали новый вариант штамма коронавируса омикрон – BA.2. В нашей стране пока зарегистрированы единичные случаи. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Как рассказал Кузин, на территории нашей страны зарегистрированы варианты омикрона BA.1 и BA.2.

"Пока это единичные случаи. Но на самом деле, когда мы смотрим на подтипы штамма омикрон, то действительно этот второй вариант вызывает беспокойство. Мы сейчас не фиксируем его массово, это преимущественно случаи заражения вернувшихся из-за границы людей", – сказал санврач.

Важно отметить, что у варианта BA.2 нет генетического маркера, который ученые использовали, чтобы отличить вариант BA.1 от штамма дельта. Согласно исследованию ученых, BA.2 более заразен, чем BA.1.

В Украине могут ввести локдаун? Ляшко рассказал о COVID-ситуации

В Украине не планируют вводить новый локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Страна уже прошла пик заболеваемости. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

"Я как министр здравоохранения совместно с главным государственным санитарным врачом будем действовать в соответствии с эпидситуацией. Для нас ключевой нормой деятельности является сохранение жизни украинцев, сохранение здоровья украинцев. В случае необходимости мы будем инициировать введение дополнительных карантинных ограничений", – сказал Ляшко.

Он добавил, что не нужно ожидать введения карантинных ограничений, поскольку есть эффективные профилактические средства.

"Во-первых, вакцинация, во-вторых, четкие предикторы, которые говорят, что пандемия уже идет на снижение. Появились противовирусные препараты прямого действия, появилась вакцина и новые штаммы теряют агрессивность. Мы прошли пик, мы видим, как мы прошли в нашем адаптивном карантине, когда все сферы экономики работают даже в красном уровне эпидемической опасности для вакцинированных, поэтому вопрос (о введении ограничений. – Ред.) не рассматривается и введение локдауна сегодня даже не стоит в повестке дня", – сказал Ляшко.

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