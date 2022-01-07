На Прикарпатье авто вылетело в кювет и протаранило крышу жилого дома (фото)

В Ивано-Франковской области женщина не справилась с управлением и вылетела в кювет. Однако в результате она влетела в жилой дом, расположенный под горой.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Подробности ЧП ⠀
7 января в 12:40 спасатели получили известие о ДТП в селе Соколовка Косовского района. Установлено, что легковой автомобиль съехал с проезжей части дороги и столкнулся с жилым домом.
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Спасатели вытащили женщину из авто. Также было произведено отключение газобаллонного оборудования и клемм аккамулятора. После чего спасатели с помощью спецавтомобиля и буксировочного троса вытащили машину на проезжую часть дороги.
Что с женщиной
Водителя вытаскивали из автомобиля спасатели. После этого ее передали медикам. О ее состоянии не сообщается.
Место ДТП. Фото: ГСЧС
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