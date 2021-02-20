На Прикарпатье разворачивают мобильный госпиталь для больных коронавирусом

Он будет функционировать на территории Богородчанской центральной районной больницы

В Ивано-Франковской области ГСЧС разворачивает мобильный госпиталь. Он будет функционировать на территории Богородчанской центральной районной больницы, там будут оказывать помощь больным на коронавирус.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на Прикарпатье ГСЧС разворачивает мобильный госпиталь для больных коронавирусом. Госпиталь состоит из нескольких модулей и имеет 120 койко-мест, укомплектован необходимым медицинским оборудованием. Силы МВД в регионе работают в усиленном режиме", – заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Реклама

Утром 20 февраля начались работы по развертыванию госпиталя. В нем устанавливают и настраивают все необходимое оборудование.

В тренде Украинский и история для абитуриентов из Крыма и с Донбасса: какие могут быть проблемы

Реклама

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине не будут устанавливать мобильные госпитали для лечения пациентов с COVID-19. По его словам, в этом нет необходимости.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама