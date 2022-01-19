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На Прикарпатье жители села из года в год создают ледовый городок на Крещение (видео)

Людмила Гаврилюк Людмила Гаврилюк корреспондент Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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19 января, 07:12
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Люди выпиливают фигурки из льда бензопилами

Большая чаша, престол и даже елки — и это со льда. Ледяные фигуры жители села Спас на Прикарпатье производят без специальной техники. Вырезают фигуры бензопилами. Этой традиции уже больше 20 лет. Впрочем, в этом году из-за нехватки снега праздник был под угрозой. Как создавали уникальный ледовый городок и где все же нашли лед — выясняла корреспондентка "Сегодня" Людмила Гаврилюк.

Ледяные фигуры

С самого утра на реке Пистынька на Прикарпатье шумно и людно. Несмотря на мороз и сильный ветер, мужчины таскают лед и вырезают фигуры. Так делают уже традиционный ледовый городок к Крещению. Из инструментов только бензопила.

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Придумывают уникальные фигуры прямо во время работы на реке. Чем больше льда, тем лучше городок. Соединяют ледяные конструкции между собой снегом и водой.

Большую ледяную чашу сделали из 9 плит льда. Делали ее почти два дня. И именно в ней сегодня и будут освящать воду.

Древняя традиция

Ледяные подсвечники, кресты и даже елки. Создают такой ледовый городок в селе уже более 20 лет. Положили начало традиции горцы. Дмитрий до сих пор помнит, как в селе на Крещение вырезали первые фигуры из льда.

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"Это интересно было, и каждый год все было лучше. Молодежь лучше делает, что-то придумывают. Наша традиция села. Они знают, что на Крещение что-то должно быть", — говорит житель села Спас Дмитрий Курликовский.

Праздник под угрозой

Впрочем, в этом году праздник был под угрозой из-за теплой зимы. Лед приходилось искать в местных прудах.

"Мы ждем этого года. После первых праздников собираемся здесь с бензопилами, колядуем, рубим. Было мало льда. Если бы не пруды, то вообще этого не было. Погода испортилась, тяжело делать уже", — рассказывает архитектор ледового городка Василий Симчишин.

30 тонн льда – столько использовали на городок. Говорят, берегут каждую глыбу, потому что льда и так мало. Открытие ледового городка традиционно происходит на Крещение.

Правила, которые необхідно знать перед купанием в проруби

  • Купайтесь в заранее определенных местах, которые оборудованы и где будут дежурить спасатели и медики.
  • Перед погружением в прорубь необходимо разогреть тело, ведь температура воды значительно ниже температуры тела.
  • Безопасное пребывание в ледяной воде – 3-5 секунд.
  • После купания следует снять мокрую одежду, быстро растереться полотенцем и одеться. Это уменьшит нагрузку от холода. Одежда и обувь должны быть сухими.
  • Теплый напиток поможет согреться после ледяной воды.

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