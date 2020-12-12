На Ровенской АЭС отключился энергоблок: остановились турбины

Радиационный фон на РАЭС и прилегающей территории — в норме

12 декабря 2020 в 1:43 произошло отключение от сети энергоблока №1 Ровенской АЭС.

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Об этом сообщает сайт РАЭС.

Отключение произошло в результате срабатывания автоматической защиты из-за остановки турбин блока. Причину выясняют специалисты.

Остановку энергоблока классифицировали по международной шкале INES ядерных событий, и она — вне опасности.

По состоянию на 2:00 12 декабря энергоблок №2 Ровенской АЭС работает с суммарной нагрузкой 430 МВт. Замечаний к основному оборудованию энергоблока и персоналу не было.

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Как сообщает администрация РАЭС на сайте, на энергоблоках №3 и №4 работники продолжают выполнять планово-предупредительные ремонты в соответствии с графиками и не нарушают безопасную эксплуатацию.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояния на РАЭС и прилегающей территории не изменились и находятся в пределах нормы.

Напомним, 10 декабря на атомной электростанции на северо-западе Финляндии произошел сбой, в результате которого был отключен один ядерный реактор. Опасный инцидент произошел рядом с главным паропроводом второго реактора.

Кроме того, Европа продолжает отказываться от атомной энергетики – после Германии, которая в конце декабря отключила Филипсбургскую АЭС, старейшую станцию закрыли и во Франции.

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