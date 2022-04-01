На Ровенщине парень жил в лесу и осматривал места авиаударов – его задержали

Теперь более тщательной проверкой парня, а также его техники будут заниматься сотрудники СБУ

Полиция задержала подозрительного мужчина в Ровенской области. Фото: коллаж "Сегодня"

В Ровенской области полицейские задержали подозрительного парня, который почти месяц проживал в землянке в лесу и часто ездил в населенные пункты, где происходили авиаудары.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины.

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Жители села Грушвица Вторая Ровенской области рассказали полицейским о подозрительном парне, который часто ездил, в том числе и в те населенные пункты, где происходили авиаудары.

Как выяснилось, 23-летний уроженец Кривого Рога Днепропетровской области почти месяц проживал в землянке, которую вырыл собственноручно в лесу. Как он объяснил полицейским, в деревне якобы живет его бабушка, к которой он приехал с начала войны.

Однако, по его словам, уже в первые дни проживания с ней начались конфликты, поэтому молодой человек покинул дом.

При себе парень имел два мобильных телефона и планшета.

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Теперь более тщательной проверкой парня, а также его техники будут заниматься сотрудники СБУ.

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Предлагал капитулировать: во Львове арестовали блогера-сепаратиста по подозрению в госизмене

Во Львове сообщили о подозрении в государственной измене блогеру, который поддерживал агрессию РФ против Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБУ во Львовской области.

Используя СМИ, изменник поддерживал преступные действия страны-агрессора. Проведенные лингвистические экспертизы установили, что своими высказываниями и призывами псевдоэксперт умышленно посягал на суверенитет нашего государства.

Кроме того, он занимался дискредитацией государственной политики и умышленно нивелировал события на востоке Украины.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 4 млн грн.

Кроме того, Zaxid.net сообщает, что речь идет о 33-летнем блогере Глебе Ляшенко.

По данным "Детектор медіа", Ляшенко оправдывал вторжение РФ в Украину. Он писал: "восемь лет Россия просила и даже умоляла Украину изменить свой курс. Украина восемь лет отказывалась. И вот результат". Блогер также предлагал Украине капитулировать, а ответственность за убитых оккупантами украинцев возложить на президента Украины Владимира Зеленского.

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