На самоизоляции 500 классов: Зеленскому доложили о ситуации в школах

Президент Владимир Зеленский провел традиционное селекторное совещание, на котором поинтересовался, как влияет начало учебного процесса на распространение коронавирусной инфекции, поскольку сегодня, 14 сентября, истекает две недели, в течение которых правительство должно было отслеживать ситуацию, об этом сообщает пресс-служба Банковой.

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Премьер Денис Шмыгаль рассказал, что 501 класс находится на самоизоляции, а 37 учреждений среднего образования – на дистанционном обучении. За прошлые сутки заболели 40 учеников и 32 учителя, а с начала нового учебного года лабораторно подтверждено 273 случая коронавирусной болезни среди учеников и 296 – среди учителей.

"Мы уже говорили с вами о том, что в некоторых школах не хватает масок, – обратился Зеленский к главе правительства. – Вы сказали, что деньги в регионах есть, но для их использования Кабинет министров должен предложить законодательные изменения. Знаю, что на местах есть более трех миллиардов гривен, которые можно потратить. Сделали ли вы все необходимое, чтобы обеспечить наши школы средствами индивидуальной защиты? Это очень важно сегодня".

По словам Шмыгаля, правительство уже предложило парламенту проголосовать за законопроект № 3991, который вносит изменения в бюджет и позволяет использовать средства местных бюджетов на закупку средств индивидуальной защиты.

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Сайт "Сегодня" сообщал, что Киев внесли в "оранжевую зону" карантина, поэтому школы с 14 сентября будут работать в очном и смешанном форматах.

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Также мы писали, что в "красном" Тернополе за нарушение карантина массово штрафуют школы и садики.

Больше о том, как будет проходить обучение в условиях карантина, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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