На "Широком лане" достроили военный городок: как он сейчас выглядит (видео)

Завершилось строительство военного городка на полигоне "Широкий лан", которое постоянно сопровождалось скандалами. Его возводили целых четыре года. Раньше там были полевые палатки в грязи по колено. Корреспондент "Сегодня" Александр Махов побывал в новых казармах еще до того, как туда ступили берцы первых солдат, и узнал, кто там будет жить.

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Это тот самый военный городок, где четыре года назад недовольные условиями жизни в палатках военные маршем пошли в Николаев. И хотя скандалы сопровождали само строительство, и продолжается следствие по хищению миллионов, тут уже возвели одиннадцать новых казарм. А городок рассчитан приблизительно на три тысячи военных – это примерно бригада.

"Казармы построены по принципу конструктора "Лего". Здания собраны из сэндвич-панелей на металлический каркас. В помещениях как в термосе – летом прохладно, а зимой – тепло", – говорит Махов.

Видео: Сегодня

Внутри мужских казарм огромная жилая комната на 120 человек. В единой женской казарме все так же, как и у мужчин, но есть отличие – вместо одной общей жилой комнаты несколько маленьких. В душевых есть всегда горячая вода – зимой ее греет котельная, летом – бойлер. Также военные смогут ходить в туалет в помещении, а не под деревья и в деревянные будки на улице.

"Командирам бригад, командирам дивизионов и рот не нужно терять время и думать, каким образом подвезти дрова, как сделать, чтобы не замерзла вода и другие вопросы, которые встречают в ходе подготовки на полигонах в палаточных городках", – говорит начальник боевой подготовки оперативного командования "Юг" Дмитрий Красильников.

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В свою очередь министр обороны Андрей Таран после увиденного, что происходило вокруг строительства "Ширлана", решил завершить все контракты со всеми гражданскими компаниями и передать строительство в Государственную специальную службу транспорта.

"Сегодня мы имеем там современный военный городок, 11 современных казарм. Первые солдаты смогут поселиться здесь уже в начале следующего года, когда городок полностью подключат к электроэнергии. Заезжать сюда будут бригады, которые готовятся перед отправкой на фронт", – подчеркнул глав ведомства.

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Как сообщали новости "Сегодня", предыдущий министр обороны Андрей Загороднюк рассказывал ранее, что в Украине появятся две военные базы по стандартам НАТО. Они будут построены в Северодонецке и Мариуполе.

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