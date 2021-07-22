На Шуфрича написали заявление в полицию за выступление на канале "Россия 1"

Нестор Шуфрич. Фото: zagittya.com.ua

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин написал в полицию заявление на депутата от ОПЗЖ Нестора Шуфрича за его выступление на телеканале "Россия 1", где он якобы разжигал национальную вражду. Об этом он написал в Facebook.

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Он считает, что Шуфрича пора привлечь к уголовной ответственности.

"В эфире телеканала государства-агрессора "Россия 1" он начал активно заниматься разжиганием национальной розни, рассказывая, что ранее крымские татары похищали наших женщин, а теперь признаются коренным народом Украины… Я ожидаю соответствующей реакции правоохранительных органов. Господин Шуфрич наговорил на публичные призывы, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства коренного народа Украины крымских татар, что в соответствии со статьей 161 Уголовного кодекса Украины является уголовно наказуемым деянием с лишением свободы на срок до 3 лет", – написал Юрчишин.

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В его заявлении приведена цитата Шуфрича, сказанная на пропагандистском российском канале.

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"Смотрите, мы признаем коренным народом последователей… и фактически наследников Чингизидов, ведь что такое Крымско-татарское ханство, в тысяча... энном году оно вышло из Крымского улуса, а Крымский улус – это был составляющий Золотой Орды, а что такое Золотая Орда – это Бату-хан, который сжег Киев. Тысячи наших женщин, которые были уведены в рабство, с понятными целями…" – сказал нардеп.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне президент Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах. Документ дает определение крымским татарам, караимам и крымчакам, а также определяет их права в Украине.

Отметим, что недавно Шуфрич уже был замечен в скандале – нардеп поругался со "слугой народа" Верещук в прямом эфире.