На следующей неделе Украина может вернуться к адаптивному карантину – Ляшко

Уже на следующей неделе Украина может вернуться к адаптивному карантину, когда регионы разделяют на зоны в зависимости от степени распространения вируса,

Реклама

Об этом главный санитарный доктор Украины Виктор Ляшко рассказал на пресс-завтраке.

По его словам, Минздрав уже представил правительству новое постановление об адаптивном карантине. Его должны утвердить до 18 февраля. Согласно документу, в Украине будут действовать четыре зоны: "красная", "желтая", "оранжевая" и "зеленая".

Определять зоны будут по следующим показателям:

Загруженность кроватей с кислородом в регионе более чем на 65%;

Более 60 госпитализаций по COVID-19 на 100 тыс. населения в течение 7 дней

Рост количества госпитализаций в регионе на 50% за неделю;

Менее 300 ПЦР-тестов за 7 дней на 100 тыс. населения;

Коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных более 20%.

"Красная зона" предполагает ограничения, действовавшие во время январского локдауна. Их могут ввести, если хотя бы два из показателей будут превышать норму три дня подряд.

Реклама

"Оранжевую зону" будут вводить, если в течение недели норму будет превышать один из показателей. Этот уровень не имеет дополнительных ограничений, а призван предупредить об опасности.

"Желтая зона" предполагает ограничения, которые действуют в Украине в данный момент. Это обязательное ношение защитных масок, запрет плановых госпитализаций, ограничение количества человек в помещении и другие.

"Зеленая" – отмена всех ограничений. Эту зону могут ввести, если в стране будет достигнуто двух показателей: уровень заболеваемости острыми респираторными заболеваниями минимум в 13 областях не будет превышать 50% от эпидпорога, предусмотренного для этой области; коэффициент выявленных случаев не превышает 5% от количества тестов.

Напомним, что на этой неделе делегация Всемирной организации здравоохранения завершила свое расследование вопроса происхождения коронавируса. Председатель группы ответил на вопрос о лабораторном появлении COVID-19 и заражении от летучей мыши.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама