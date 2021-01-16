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На следующей неделе в Украине резко потеплеет (карта)

16 января, 23:27

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Небольшой мороз останется только ночью

В Украине на следующей неделе морозы пойдут на спад и уже 21 января нас ожидают плюсовые температуры – до 6 градусов. В Киеве ожидается температура от 0 до 2 градусов тепла, но ночью еще будет -9.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В западных областях температура воздуха в следующий четверг будет от 2 до 6 градусов тепла ночью, но снизится до 2-4 мороза ночью.

На востоке же пока морозы останутся, но небольшие, в среднем – около -2.

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На севере потеплеет до +2, а в южных областях 21 января ожидается от 3 до 6 тепла.

При этом еще на Крещение 19 января и 20 января в Украине во всех областях будут сильные морозы – около -12 днем и до -21 ночью.

Напомним, в Киеве в связи с сильными морозами по всему городу открыли пункты обогрева для всех желающих, которые работают круглосуточно.

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